Tamara Falcó se va de cumpleaños con el mono de 'efecto tipazo' de su colección para Pedro del Hierro (y rebajado)

No hay DANA en Madrid que impida un cumpleaños de lo más pijo, y si no que se lo digan a Tamara Falcó e Íñigo Onieva, mientras Isabel Preysler disfrutaba de la Goyesca en Ronda. Y es que la marquesa de Griñón, y su marido, nos han contado a través de su cuenta de Instagram que este fin de semana se ha ido de fiesta al cumpleaños de su "querida Aline" en una fiesta que tenía como referencia circo de 'smoking'. El 'dress code' era bastante claro, aunque Tamara Falcó no ha arriesgado nada y se ha puesto de lo más elegante con un mono fucsia jacquard de su colección para Pedro del Hierro, y los únicos motivos cirquenses los llevaba en el maquillaje. Aunque eso sí, nos ha servido para fichar este mono con descuento que puede ser perfecto para una invitada de otoño 2023 porque es glamuroso y estiliza al máximo. Si el otro día elegía un vestido de su nueva colección de otoño para la boda de su íntima amiga Luisa Bergel, ahora se ha ido de cumpleaños con este mono.

Últimamente Tamara Falcó apuesta por prendas de su colección con Pedro del Hierro para sus eventos, y eso nos encanta, porque así podemos copiarla más fácilmente. Y este sábado, lo ha hecho con este mono de jacquard fucsia con nudo en la cintura que es perfecto para ese 'efecto viente plano' que buscamos tantas veces, y además, con la pernera ancha del pantalón, estiliza al máximo y te hace parecer aún más alta. Una compra perfecta para septiembre y además, ahora con un 25% de descuento.

Mono jacquard con nudo, de TFP para Pedro del Hierro (289 euros)

Mono jacquard. TFP

Un mono de jacquard fucsia que Tamara Falcó ha lucido en este cumpleaños de temático de circo y que nosotras llevaríamos a cualquier evento de otoño.