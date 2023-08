Tamara Falcó ha vuelto de su luna de miel con el look más pijo (y comfy) para presumir de bronceado en Madrid

Todo lo bueno llega a su fin, y a Tamara Falcó e Íñigo Onieva se les ha acabado su 'Memorias de África' particular y ya están de vuelta en Madrid. Eso sí, por poco tiempo porque la marquesa ya ha anunciado que ahora empiezan sus vacaciones, que no es lo mismo que la luna de miel. Y para su regreso a la capital nos ha sorprendido con un estilismo de lo más comfy y casual, eso sí, nos ha dado calor verla con camisa en plena ola de calor y 40 grados en Madrid. Su regreso del frío tiene confundida a la marquesa. Porque no todo iba a ser este jueves lookazos como los de Aitana en Ibiza con Sebastián Yatra o Victoria Federica en Starlite Occident, Tamara Falcó nos ha devuelto a la realidad con este estilismo casual, pero con ese punto pijo y clásico que tanto le gusta a ella.

Después de casi un mes en Sudáfrica disfrutando de un "viaje tan dulce como la miel" y de "tanta belleza como la luna", en palabras de la marquesa de Griñón, el viaje de novios de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha llegado a su fin. Ya en Madrid, pero por poco tiempo, hemos visto aTamara Falcó con un estilismo pijo y casual con camisa azul con rayas blancas, camiseta blanca, pantalones cómodos y gorra. Eso sí, nos ha sorprendido y mucho, lo morena que ha vuelta la marquesa después de estos días verla tan tapada en su luna de miel.

Tamara Falcó, ya en casa, desvela cómo se lo ha pasado en su espectacular luna de miel con Íñigo Onieva EUROPAPRESS

Estamos deseando ver con que estilismos nos sorprende Tamara Falco en sus vacaciones, seguro que la vemos en Marbella porque pronto tiene una boda.