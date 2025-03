La carta de Tamara Falcó a Íñigo Onieva tras su polémica salida nocturna

Desde hace unos días, el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se tambalea. Al menos eso es lo que apuntan los rumores. Unos que nunca cesan y siempre planean sobre la pareja, incluso meses antes de su ‘sí, quiero’. Razones había. Ya Alba Carrillo ha mostrado su opinión con unas declaraciones de lo más polémicas al definir cómo es el empresario. Entre sus bombas estaba la contundente frase: “La cabra tira al monte y él monta mucho”.

Ellos han preferido mantener el silencio sobre estos dimes y diretes, dejando a la suegra, Carolina Molas, la tarea de defender que lo suyo “es maravilloso” y no hay problema alguno que altere su felicidad. No convenció mucho, por lo que la pareja ha tenido que salir al paso para dejar constancia pública de que su unión sigue estable y que nada importan las fotografías de la discordia. Esas publicadas este miércoles por la revista ‘Diez minutos’ en la que se mostraba la salida nocturna del yerno de Isabel Preysler con un amigo y dos amigas por las calles de Madrid. Ni rastro de la marquesa de Griñón.

La declaración de Tamara Falcó a su marido, Íñigo Onieva

El matrimonio ha viajado a Campeche, México. Allí les ha llevado una competición a la que se ha alistado el empresario, dispuesto a quemar adrenalina en un triatlón Ironman, no apta para cualquiera. Implica nadar 1,9 kilómetros en el mar, recorrer 90 kilómetros en bici y rematar con una carrera de 21,1 kilómetros más. Para presentarse y completar la prueba hay que dedicarle mucho tiempo a entrenar y él se lo ha tomado en serio. Es por eso que su mujer ha querido destacar su esfuerzo y, de paso, dejar constancia de que están perfectamente.

“No hay reto imposible cuando la pasión y la disciplina van de la mano. Love, lo has conseguido. Tu primer medio Ironman es mucho más que una meta cruzada: es el reflejo de meses de esfuerzo, madrugones, kilómetros interminables y entrenamientos que desafiaron cada límite. No hay palabras suficientes para describir el tesón que has demostrado en este camino”, le dedicaba Tamara Falcó a su marido como acompañamiento a un vídeo que resume su reto deportivo y por qué está tan orgullosa de su esposo. Uno en el que se le escucha animarle y jalearle, además de esperarle al final para darle una bandera para cruzar la meta.

Terminaba agradeciendo también a quienes le han acompañado en su primera experiencia, “porque los logros siempre saben mejor cuando se comparten. Hoy no solo celebramos una carrera, sino todo lo que has construido para llegar hasta aquí. ¡Eres un auténtico Ironman en cuerpo y alma!”, le dedicaba expresando todo su amor, ayudando con ello a acallar los rumores de crisis entre ellos. Un gesto público que el propio deportista ha querido devolver con varios mensajes dedicados a su mujer para agradecerle que ha estado a su lado.

Story de Tamara Falcó con Íñigo Onieva Instagram

Íñigo Onieva comparte su victoria con su mujer

El protagonista también ha querido dejar constancia de su paso por la titánica prueba de Campeche. Un Ironman le ha llevado a México y ha presumido mucho de la experiencia, pero entre sus fotografías y vídeos destacan varias menciones a su esposa. El primero de ellos para agradecerle que le ha insuflado ánimos en todo momento y por confiar en su valía: “Gracias a Tamara Falcó. Sin tu ánimo no habría sido posible”. También ese otro que tanto ha gustado a sus seguidores, pues compartía su triunfo con su mujer, dándole “el premio a la seguidora número uno”.