Tana Rivera se convierte en la invitada perfecta de otoño con este mono burdeos para las chicas andaluzas más clásicas

Queda claro que el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro nos ha dado para muchos looks de famosos. No solo Isabel Preysler, Carmen Lomana, Victoria Federica o Alaska, nuestra sorpresa fue encontrarnos a Tana Rivera en la fiesta posterior vestida de la firma, aunque no pasó por photocall. Y es que nadie se ha querido perder el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro. Se trata de un año muy especial para la moda española ya que se cumplen 50 años desde el nacimiento de la firma Pedro del Hierro, referente en el sector textil en nuestro país y embajador de la moda española a nivel internacional. Por este motivo, su desfile ha tenido lugar en el emblemático edificio de Fernando Higueras Corona de Espinas, actual sede del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y a esta noche tan especial no han querido faltar Isabel Preysler, Carmen Lomana, Victoria Federica o María Pombo.

Pero vamos a centrarnos en el look de Tana Rivera que es perfecto para las invitadas de otoño 2024: un mono palazzo en color burdeos que no puede ser más tendencia para los próximos meses. ¿Qué ocurre con este color? Está claro que estamos pasando por una fase en la que buscamos tonos llamativos por todas partes para afrontar el invierno. Sin embargo, a quienes no les gusta lucir colores muy intensos prefieren añadir un clásico que no falla: el burdeos. Todas las piezas, desde los zapatos hasta los bolsos pasando por las sudaderas o los vestidos, se impregnan de esta tonalidad oscura del rojo con la finalidad de elevar nuestros estilismos. Ante él han caído rendidos multitud de diseñadores, que lo han declinado en distintos formatos posicionándolo como la tonalidad preferida en todos los aspectos.

Tana Rivera en el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Mono contraste y lazo, de Pedro del Hierro (289 euros)

Hasta el momento, todas las firmas que abarrotan el vestidor estival de Tana Rivera son de procedencia 'made in Spain' y seguimos. Coincidiendo con la reciente Semana Santa en Sevilla, sacó a pasear dos nuevos looks: un conjunto de The IQ Collection y un vestido de lino de Massimo Dutti. Y ahora lo ha hecho con este mono de Pedro del Hierro.