Alaska saca su lado más Morticia Addams con un vestido de encaje y transparencias para el estreno de 'Bitelchús Bitelchús' en Madrid

Alaska está siendo unas de las grandes protagonistas de la semana. Tras su paso por el FesTVal de Vitoria presumiendo de su melena con canas y un mono mega ajustado con pedrería, o en la alfombra roja de la con un vestido ajustado de látex y medias de rejilla, ahora lo hace en un estreno en Madrid. Movistar Plus+ ha presentado esta mañana en el FesTVal 2024 'Alaska Revelada', la serie documental que gira en torno a la figura de la célebre cantante Alaska y ahora ella no se ha querido perder el estreno de esta película en Madrid. Alaska y Mario no podían perderse el estreno de 'Bitelchús Bitelchús' en Príncipe Pío y hasta allí se desplazaron como dos personajes más creados por Tim Burton.

Un look muy Morticia Addams el que ha lucido Alaska con un vestido de encaje y transparencias y un bolso en forma de caja metálica con los personajes de la familia Addams, y Mario Vaquerizo no se ha quedado atrás con esta camiseta de rayas y vaqueros pitillo. Alaska ha cambiado radicalmente de 'look' en los últimos tiempos. Dejó atrás su famoso pelo negro azabache, para dar paso a un rubio platino, revolucionando a todos sus seguidores, y ahora ha recuperado su melena blanca y negra para este inicio de septiembre.

Alaska y Mario. Gtres

La nueva Alaska

Según contó el Doctor Ángel Martín a LA RAZÓN, la artista se ha sometido a un lifting facial completo, un procedimiento que reposiciona los músculos, la piel y la grasa del rostro borrando todos los signos de envejecimiento. Este tratamientoha logrado eliminar las arrugas del entrecejo, elevar la cola de las cejas, y tensar tanto el cuello como la cara hasta la zona temporal, suavizando surcos y líneas en las mejillas. ¿El resultado? No puede estar más estupenda a sus 61 años.