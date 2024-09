Carmen Lomana es la Carrie Bradshaw española con falda de tul y top plateado para presumir de abdominales en una noche de moda en el Teatro Real

Una noche más derrochando glamur en Madrid, Carmen Lomana no se ha querido perder esta noche de moda en Madrid con la fiesta inaugural de Mercedes-Benz Fashion Week 2024. Y la socialite lo ha hecho con un conjunto de Miu Miu con el que se ha convertido en la Carrie Bradshaw y presumiendo de abdominales a sus 76 año con una figura envidiable. Cientos de invitados disfrutararon de la noche con la que da el pistoletazo de salida la 80 edición de MBFWM. De hoy al 16 de septiembre, podremos descubrir las nuevas colecciones de los mejores modistos de nuestro país en IFEMA y en otras localizaciones de la ciudad. Grace Villarreal, Mar Flores, Natalia Cebrián, Carla Hinojosa, Mar Flores, Marta Sánchez o Carmen Lomana han sido algunas de las invitadas a esta noche de moda en el Teatro Real de Madrid.

No es la primera vez que vemos a Carmen Lomana con faldas de tul, y es que ella es una gran amante de este corte en cuanto a falda se refiere, ya que, además de estilizar la figura, es un corte apropiado para ocasiones especiales y convierte un look en uno mucho más elegante y sofisticado. La falda que causó furor en la cabecera de la serie 'Sexo en Nueva York' se reinventa en uno de los looks de Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That'. Aunque ya habíamos disfrutado de varias imágenes del rodaje y los estilismos de Carrie Bradshaw ya estaban dando mucho de qué hablar, ahora por fin hemos visto el look con el que todas soñábamos: la falda de tul blanca. La mítica prenda que Sarah Jessica Parker lucía en la cabecera de la serie vuelve, aunque con un giro inesperado. Y más ahora que todas estamos de nuevo enganchada a la serie con su reposición en Netflix.

Carmen Lomana eligió un look bailarina, con una falda midi de tul con vuelo y capas fruncidas unidas con lazo de encaje en blanco, de Miu Miu, que acompañó con un crop top de lentejuelas plateado que ya le vimos lucir hace unos años para celebrar su cumpleaños en Marbella.