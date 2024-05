Tanto si estás embarazada como si no, el conjunto de Marta Pombo de falda midi y blusa satinada te salvará en más de una ocasión

No podemos negar que Marta Pombo está pasando por uno de los momentos más felices de su vida. La influencer, que cuenta con casi un millón de seguidores en su perfil de instagram, va a ser madre de mellizos y eso le hace muy feliz. La hermana de María Pombo tiene un estilo de lo más sencillo, cómodo y muy elegante, pues siempre acierta con cada look que nos muestra en sus redes sociales. Si estás embarazada, puede pasar que no sepamos qué ponernos, e aquí la solución. Marta Pombo arriesga y gana con cada look que está llevando. Por ejemplo, en la celebración del 'gender reveal' (la pequeña fiesta donde los padres y la familia conocen el sexo del bebé), Marta Pombo escogía un conjunto de falda y top de la firma española María de la Orden, hoy nos enseña un look muy parecido, aunque no tan veraniego como este, pues este es en tonos rosados y de rayas. Para una comida de fin de semana, Marta Pombo ha apostado por otro conjunto de falda midi y blusa de corte oversize en tejido de satén y en verde oliva, un conjunto que pueden llevar todas las chicas, estén o no embarazadas, pues la cintura de la falda es de elástico, ajustándose a la perfección a la cintura. Ella lo ha combinado con un maxi collar y un bolso tipo cesta en negro.

La joven influencer no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña a través de sus redes sociales, y es que, incluso embarazada, nos está dejando boquiabiertos. Ella es una gran amante de los conjuntos de falda y top, y así nos lo ha demostrado en un sinfín de ocasiones. Sin ir más lejos, hace unas semanas nos enseñaba un conjunto de mini falda y blusa rosa que Marta Pombo llevó durante un fin de semana en Cantabria, su lugar preferido en el mundo. Un look muy casual, este otro que nos enseña hoy es todo lo contrario, pues lo podemos llevar tanto para el día a día como para una ocasión más especial. Ella, obviamente, ha llevado unas sandalias planas pero, si queremos un look mucho más sofisticado para una ocasión más especial, apuesta por unas alpargatas de cuña o unas sandalias de tacón sensato para conseguir un look de diez. Sin duda, Marta Pombo nos reafirma como una de las mejores vestidas de Instagram.

Blusa de mujer manga larga, de Tintoretto (49,99 euros)

Blusa de mujer manga larga Tintoretto

Falda midi, de Tintoretto (59,99 euros)

Falda midi Tintoretto

Un look de lo más sencillo y elegante, podrás llevarlo tanto junto como separado y se convertirá en tu mejor aliado esta temporada de primavera y verano.