Las terceras rebajas de Zara ya están aquí y este es el vestido midi denim con bordados que se han comprado las mujeres 50+

Las terceras rebajas de Zara ya están aquí, y Carmen Gimeno se ha ido a por el vestido denim midi con bordados más bonito del verano. Un vestido que ya habíamos visto en otras influencers, incluso lucirlo como una falda y que ahora la influencer + 50 se ha hecho con él en rebajas, demostrando que no hay edad para lucirlo. Ya no hay dudas. Las mujeres de 50 años se han convertido en todo un referente de moda para todas, da igual la edad que tengas, porque las influencers más 50 años triunfan cada vez más en Instagram y ya se han hecho un hueco en nuestro corazón de moda. Y una de ellas es Carmen Gimeno, que desde San Sebastián nos inspira a diario (y también los fines de semana) con sus estilismos perfectos para cada época del año. Pero no solo ella, también Pilar de Arce o Susi Rejano, son otras de nuestras influencers más 50 favoritas que se suman a Carmen Lomana como las mujeres maduras que más nos inspiran con sus looks. Y la última en hacerlo ha sido Carmen Gimeno con este vestido vaquero de Zara que es toda la tendencia y toda la elegancia que pedimos para empezar julio con sandalias planas.

El denim ha vuelto para coronarse como rey absoluto sobre el asfalto y en los looks de las expertas, las propuestas tejanas más rompedoras de la temporada. Un denim renovado que extiende sus dominios más allá de los jeans y que muta y se transforma en diferentes prendas con un único objetivo: romper moldes. Lo hemos visto en las grandes pasarelas y este verano se ha colado en los looks de las chicas y mujeres que más saben de moda.

Vestido midi bordados, de Zara (19,99 euros)

Un vestido midi de tejido efecto denim de rebajas de Zara con escote recto con elástico y lazada al cuello, detalle de bordados combinadas a contraste y aplicaciones efecto espejo y bajo con abertura en espalda que Carmen Gimeno ha combinado con sandalias planas de cuerda.