Isabel Preysler deja claro que las mujeres 50+ necesitan una alpargatas de cuña sensata para ser las reinas del verano

Queda cuatro días para la gran boda del año entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, pero antes de eso, Isabel Preysler nos ha dejado claro que estas son las alpargatas de cuña sensata que necesitan las mujeres de 50 y 70 años para no quitarse en todo el verano. Y lo ha hecho a su vuelta de Nueva York con Tamara Falco para la última prueba del vestido, antes de que el vestido llegue a España para el gran día. Una boda que recordemos, durará 3 días. Preboda el viernes, boda el sábado y postboda el domingo. Y cómo no, aquí en La Razón os contaremos todo los detalles, tanto nosotras de los estilismos, como nuestros compañeros de Egos con todo el salseo y detalles de estos tres días.

También conocidas como esparteñas, las alpargatas son un tipo de zapato realizado con fibras naturales es uno de los más recurrentes en cuanto llega el buen tiempo. Su estilo artesanal y su aire atemporal hacen de ellos un calzado perfecto para ponerse con todo tipo de looks, tanto primaverales como veraniegos. Por eso Isabel Preysler tiene claro que son el calzado estrella del verano que las mujeres que más saben de moda no sacan de su armario ni de su maleta de vacaciones. Es el calzado estrella del verano y además perfecto si son de cuña sensata como las de Isabel Preysler para ir cómoda y estilizada a cualquier edad. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y la Reina Letizia y Amelia Bono lo saben.

64a3bc20d118b0e4b4e4c40f|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2023/07/04/110A0A5E-1130-4430-84AD-9472C3EC8A6D/30.jpg

Alpargatas]], esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.