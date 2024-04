José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo destacan entre los premios Laureus y hablan sobre la relación entre Irene Urdangarin y Juan Urquijo

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo son una de las parejas del momento. Tras su esperada boda comenzaron unas intensas semanas que aprovecharon al máximo para disfrutar de su luna de miel. Este fin de semana el reciente matrimonio llegaba a la capital para comenzar su nueva rutina como marido y mujer, pero no sin antes disfrutar de una noche muy especial para el deporte. El alcalde de Madrid ha acudido en compañía de su flamante esposa al photocall de los premios Laureus del deporte, que han tenido lugar este lunes en el Palacio de Cibeles.

Teresa Urquijo y Almeida posando en los Premios Laureus. Gtres

Esta ha sido la primera alfombra roja que Teresa Urquijo pisaba como “primera dama”. Ante las cámaras ambos se han mostrado muy sonrientes y, aunque apenados de que su viaje de diez días por las islas Maldivas y Bután haya llegado a su fin, han mostrado su mejor cara ante la aventura que emprenden juntos. “Me ha dado tiempo a ponerme al día, sí, sí, pues no ha pasado demasiado, con lo cual”, comenzaba diciendo Almeida entre bromas. También se le ha preguntado a la pareja por la relación entre Juan Urquijo, cuñado del alcalde de Madrid, e Irene Urdangarín: “Eso no me ha llegado, eso justo es lo que no me ha llegado, fíjate, decía divertido el político para concluir con una importante reflexión en la que mantiene que “lo importante es que todo el mundo sea feliz”.

Aunque ahora se le haya vuelto a preguntar, a su llegada de su luna de miel los compañeros de “Europa Press” ya le informaron sobre esta nueva relación. En ese momento optó por no opinar y parece que ahora se ha mostrado tan políticamente correcto como entonces.

Y es que durante la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se pudo ver la gran relación que la pareja tiene con la Casa Real. Al evento asistieron el Rey Juan Carlos, junto con las infantas Elena y Cristina, Victoria Federica y Juan Froilán de Marichalar y Borbón. Más tarde se pudo notar la presencia de la Reina Sofía, quien no dudó en entablar conversaciones con los invitados y conceder alguna que otra foto. Ahora, a la luz de esta nueva relación que convierte a la hija de la infanta Cristina en cuñada de Almeida, se puede esperar que la relación entre las familias sea todavía más estrecha.