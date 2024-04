El look más cómodo, básico (y elegante) de aeropuerto de Teresa Urquijo para su vuelta de luna de miel es todo lo que necesitamos

Teresa Urquijo y su marido, José Luis Martínez Almeida aterrizaron ayer en el Aeropuerto de Barajas tras haber pasado un total de diez días en dos destinos de ensueño: Maldivas y Bután. Una luna de miel que les ha sentado muy bien, a juzgar por sus felices caras tan morenas, el matrimonio ha puesto punto y final a unos días que jamás olvidarán. Los recién casados, que contrajeron matrimonio el pasado 6 de abril en la iglesia de San Francisco de Borja en pleno barrio de Salamanca en Madrid, a lo largo del enlace matrimonial pudimos ver a caras muy conocidas, quienes no dudaron a asistir al 'sí quiero' más esperado. Desde Victoria Federica a Ayuso, pasando por la Familia Real, looks que no pasaron desapercibidos como el conjunto celeste de la Reina Sofía de pantalón y chaqueta, una tonalidad que favorece mucho a las mujeres 50+. La protagonista, Teresa Urquijo, nos dejó boquiabiertos con su vestido de novia que Teresa Urquijo llevaba el día más importante de su vida, un diseño que ya había llevado su abuela y su madre y que, evidentemente, le quedaba como un guante. Tras 10 días de disfrute y descanso absoluto, la joven y su marido, José Luis Martínez Almeida han vuelto a Madrid y lo hacen con looks de lo más sencillos y cómodos. Ella, espléndida como siempre, lleva unos pantalones blancos, camiseta de rayas rojas y blancas y zapatillas azules.

Teresa Urquijo tiene un estilo de lo más sencillo, atemporal y muy elegante, y es que ella apuesta siempre por prendas básicas de fondo de armario que todas tenemos en nuestro armario. Diríamos que en su 'armario cápsula' podríamos encontrar prendas que sí o sí tenemos en nuestro vestidor y que usamos en nuestro día a día. Por ejemplo, este look de aeropuerto de Teresa Urquijo es perfecto no solo para coger un avión, sino que también lo podríamos llevar para una tarde relajada de recados o para ir a la oficina, cambiando el calzado. Ella ha escogido unos pantalones vaqueros tipo flare blancos y lo ha combinado con una camiseta de rayas (un look muy parisino) y, para resguardarse del aire acondicionado y el frío de los aviones, un pañuelo atado al cuello. En cuanto al calzado, unos calcetines de rayas muy originales y unas zapatillas azules. Sin duda, un acierto absoluto.

Teresa Urquijo en el aeropuerto GTRES

Con prendas básicas de fondo de armario, Teresa Urquijo vuelve a Madrid tras su luna de miel en Maldivas y Bután muy feliz con su nueva vida junto a su marido, José Luis Martínez Almeida.