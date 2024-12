Ni bailarinas ni botas cowboy: este es el tipo de calzado que debes llevar si tienes juanetes

Aunque en los últimos tiempos se han popularizado los separadores de dedos de los pies que lleva Cristina Pedroche, lo cierto es que los juanetes son una afección que sufren muchas mujeres, en mayor o menor medida. Los juanetes son una deformidad en la articulación del dedo gordo del pie. Ocurren cuando el hueso del dedo gordo se inclina hacia los otros dedos, mientras que la base del dedo se desplaza hacia afuera, formando un bulto visible y doloroso.

Este bulto, propio de los juanetes, puede estar acompañado de inflamación, enrojecimiento y dolor, especialmente al usar calzado que presiona la zona. ¿Y por qué salen los juanetes? Pueden influir muchos factores, entre ellos, la predisposición genética, el uso de calzado inadecuado (estrecho o de tacones altos) o problemas posturales al caminar, entre otros. Tienden a aparecer con la edad y son más habituales en las mujeres, también condicionado por el uso de tacones.

¿Cuál es el calzado perfecto para juanetes?

No te preocupes, no te vamos a recomendar un zapato ortopédico. Vamos a empezar por ver los que no debemos usar si tenemos juanetes. Desde la página web de la Clínica Luz explican: "Aunque suele establecerse un alto índice de relación entre los juanetes y la genética, lo cierto es que hay otras causas que se esconden tras estas protuberancias o bultos en los pies. Un zapato mal hecho o muy apretado presiona los dedos y limita el movimiento de los apéndices del pie". Aquí estamos descartando todos los modelos de calzado (altos o bajos) en punta, ya sean botas, tacones o bailarinas, debido a que esta forma hace que los dedos se orienten hacia el centro de la puntera.

"El uso continuo de zapatos de más de 5 centímetros de altura puede provocar una desviación en los huesos que con el tiempo provoque esta deformidad en los pies. De hecho, gran parte de las operaciones podrían evitarse con un calzado adecuado", sostienen. Por eso, lo ideal es usar calzado cómodo con punta ancha, mantener un peso saludable y realizar ejercicios que fortalezcan los pies. Si tenemos que elegir, mejor las cuñas con plataforma que suponen menos fuerza y tensión para el pie.