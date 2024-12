¿Sirve para algo el artilugio que suele llevar Cristina Pedroche en los pies?

Basta con entrar en el perfil de Instagram de Cristina Pedroche para ver este artilugio en varias de sus fotos. Hablamos del separador de dedos de los pies. Los vemos sobre todo cuando la comunicadora hace ejercicio, que es el momento en el que podemos ver sus pies al descubierto. Tenemos preguntas. Muchas preguntas. ¿Para qué sirve ese aparato? Y si tiene la función que pensamos, ¿realmente funciona?

No somos las primeras que nos lo preguntamos. De hecho, algunos usuarios ya le han preguntado a Pedroche para qué sirve el separador de dedos de pies que lleva. ¿Su respuesta? "Cualquier duda a @jesus.serrano.fisio", dijo en su perfil de Instagram.

Separador de dedos de los pies de Cristina Pedroche

El fisioterapeuta Jesús Serrano, autor del libro La salud a tus pies: cómo cuidarlos y entrenarlos para evitar enfermedades y vivir sin dolor (HarperCollins), habla sobre la importancia de los pies en nuestra salud. De hecho, tanto en el libro —cuyo prólogo ha escrito Cristina Pedroche—, como en su perfil de Instagram, el especialista insiste en que los pies son los responsables de muchas de las patologías que se ven en las consultas de traumatología y fisioterapia. Dolores de espalda, bruxismo, problemas de rodilla, posturales o deformaciones se deben a un incorrecto cuidado. En sus vídeos, Serrano desmonta mitos sobre estos grandes olvidados y propone un amplio abanico de hábitos saludables y ejercicios para entrenarlos con el propósito de prevenir enfermedades.

Y aquí es donde entra en juego este artilugio de color negro que lleva Cristina Pedroche en sus pies y que llama tanto la atención de sus seguidores. A lo mejor has oído los términos juanetes y dedos en garra, y, a lo peor, los sufres. En cualquier caso, seguro que te suenan. Y es precisamente este el propósito del separador de dedos que lleva Pedroche. Ya lo ha explicado más de una vez en sus redes sociales: "Me los pongo siempre para entrenar y para estar por casa. Me dan más estabilidad y me ayudan a que el pie y los dedos vuelvan a su forma natural. Ayuda a prevenir juanetes, dedos en garra, uñas encarnadas... Y ante cualquier duda, como siempre, hay que acudir a los profesionales".

No va nada desencaminada (nunca mejor dicho). Y es que son muchos los expertos que recomiendan llevar el separador por casa porque contrarrestan el efecto negativo del calzado estrecho que utilizamos a diario. El zapato apretado o en punta presiona los dedos y hace que estos se desvíen de su camino habitual. Y ya ni hablemos de los tacones. Es por eso que se utilizan estos separadores para corregir la postura de los dedos. Ahora bien, ¿son realmente funcionales los separadores de dedos?

¿Funcionan los separadores de dedos?

Sí y no. Todo va a depender del uso que le demos. Su uso correcto y constante es fundamental. Es sentido común. Si nos tiramos, cada día, 9 horas subidas a un tacón que nos presiona los dedos y, luego, decidimos ponernos, los viernes cuando estamos en casa, los separadores, obviamente, no van a hacer mucho. Desde la web de la Clinica Poyatos, el Dr. José Carlos Poyatos Vega enumera los beneficios de utilizar este artilugio para los pies.

1. Mejora la postura y la estabilidad. "Los dedos se alinean de manera más natural y te van a ayudar a mejorar tu postura general, tu estabilidad y tu equilibrio", sostienen.

2. Menos dolor en tus pies. "Alivian el dolor que te hayan podido provocar bien el uso de unos zapatos apretados, bien haber realizado ciertas actividades físicas o deportivas o bien porque has de estar de pie durante mucho tiempo a lo largo del día", añaden.

3. Fortaleces los músculos de tu pie. "Porque los fortalece, a la vez que mejora la movilidad y, en caso de que hagas entrenamientos deportivos exigentes, reducen el tiempo de recuperación", concluyen.

Ahora bien, para maximizar los beneficios es importante que selecciones el separador adecuado y que lo uses de manera correcta. Debes asegurarte de que el tamaño y el material sean compatibles con tus necesidades específicas y comenzar a usarlos gradualmente para permitir que tus pies se adapten. Por eso, lo mejor es acudir a un especialista que te guie.