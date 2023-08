Estos son los jeans que las chicas más pijas, como María Pombo, no se van a quitar en todo septiembre

María Pombo es de las que aún sigue disfrutando de sus vacaciones familiares, y aún no ha vuelto a la rutina en Madrid. La influencer sigue en Cantabria y se ha ido de paseo por Santander con su hermana Marta Pombo, y algunos amigos, como la influencerMarta Díaz. Y es ahí, donde María Pombo nos ha dejado el perfecto look de septiembre para copiar, que las chicas más pijas van a adorar. Y más ahora que han bajado las temperaturas de golpe, y en la capital de España hemos empezado el lunes de lo más otoñal, con tan solo 13 grados. Por eso, con este fresquito, solo podemos pensar en looks con pantalones largos, como estos jeans claritos de María Pombo que además son de 'efecto tipazo' y resaltan el bronceado del verano a la vuelta a la ciudad. Unos vaqueros que María Pombo nos ha chivado que son de la firma portuguesa, Salsa, y que ella ha combinado con una blusa blanca bordada de su firma 'Name de Brand'.

Porque si hay una prenda eterna, que es fondo de armario de las chicas y las mujeres que mejor visten, esos son los jeans. Pero además, estos de María Pombo, son de esos que estilizan por su corte, un poco campana en el bajo y de tiro alto. Esos que adoran todas nuestras madres, que ellas llevaban en su juventud, y que ahora somos nosotras las que no nos los quitamos. Aunque la influencer los ha combinado con una blusa cortita para lucir abdomen y bronceado, nosotras los llevaríamos a la 'ofi' con una blusa más larga, o una camiseta básica blanca y unas zapatillas a todo color, que van a ser máxima tendencia en calzado este otoño 2023.

Eso sí, la mala noticia es que el modelo que luce María Pombo no lo hemos encontrado en la web de Salsa, pero seguro que te enamoras de otro modelo en un color más oscuro, de esos que te van a hacer el look durante todo el otoño.