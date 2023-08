El espectacular vestido de Vicky Martín Berrocal es todo lo que necesitamos para ser la invitada perfecta

Ayer día 26 de julio fue la boda de una de las amigas más íntimas de Tamara Falcó, la boda de Luisa Bergel y Cristian Flórez, una boda de ensueño que tuvo lugar en Sotogrande, Marbella. A la celebración, como era de esperar, acudieron Tamara Falcó junto a Íñigo Onieva, quienes llegaron directos de sus vacaciones de verano en la Polinesia Francesa para no perderse el 'sí quiero' de Luisa Bergel y Cristián Flórez, pues gracias a ellos, la Marquesa de Griñón conocía, en 2020, a su actual marido. Nos sorprendió mucho el vestido que Tamara Falcó escogió para la boda de su amiga, un modelo midi negro de estampado de flores rojas, de corte midi y tirantes de la firma Pedro del Hierro que, como era evidente, le quedaba espectacular. A la boda acudieron un sinfín de invitados, y, entre muchos rostros conocidos, Vicky Martín Berrocal. Si bien la celebritie nos conquistaba con un vestido blanco que Vicky Martín Berrocal lucía para la preboda el día anterior, un modelo de tirantes, midi de su propia firma 'Victoria', para el día más especial y tan esperado de Luisa Bergel y Cristian Flórez, la celebritie nos dejaba boquiabiertos con un espectacular vestido en color terracota también de su firma que pronto estará en la página web.

Vicky Martín Berrocal es toda una referente de moda para muchas mujeres, quienes buscan en ella inspiración a la hora de vestir, ya que ella tiene un estilo muy elegante pero con toques en tendencia, arriesgando, en numerosas ocasiones, con looks que sube en sus redes sociales y que no deja indiferente a nadie. Para el día a día y, sobre todo, durante estas vacaciones, Vicky Martín Berrocal opta por lucir los vestidos ajustados más icónicos que hay actualmente en tiendas, como este vestido beige que Vicky Martín Berrocal lucía para una noche con amigos en la isla italiana de Cerdeña, aunque no fue el único vestido que nos enseñó pues, para otra ocasión, la celebritie escogió otro vestido deZara en tono marrón y de escote 'cut out', siendo un modelo muy sexy, rompedor y único que ha conquistado a más de una amante de la moda. Para la boda de ayer en Sotogrande, una celebración muy elegante y sofisticada, Vicky Martín Berrocal deslumbraba con un vestido de su propia firma en color terracota, de escote de cuello barco y largo hasta los pies con una falda con mucha caída. Lo característico de este vestido -y lo más elegante- es una pequeña capa que sale de las mangas y que llega hasta el suelo, aportando así gran movimiento. Se trata de un modelo muy elegante y sofisticado que ella ha combinado con unos pendientes muy discretos en oro y un bolso en negro. Un acierto absoluto.

Un vestido perfecto para ser la invitada perfecta, Vicky Martín Berrocal deslumbraba en el día de ayer con este vestido de su firma que pronto estará en web.