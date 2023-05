Todas nos vamos a enamorar del vestido estampado que lleva Naty Abascal con turbante y está arrasando en Instagram

Puede que Naty Abascal ya sea tu icono de moda favorito, lo podríamos entender perfectamente. Sus combinaciones que se rinden, sin duda, al estilo maximalismo no tienen límites, ni de color ni de estampados. Un estilo solo apto para las más arriesgadas donde la modelo de Alta Costura tiene una fuerte obsesión, solo hay que ver su galería de Instagram para apreciarlo sin dificultad. Sí, nos estamos refiriendo a los vestidos más favorecedores, que están en el punto de mira después de que Kate Middleton se pusiera uno con inspiración nupcial en la coronación de Carlos III y en los que, sorprendentemente, la Reina Letizia no cayó porque prefirió decantarse por un conjunto de traje rosa de Carolina Herrera. Habremos visto miles de vestidos en tendencia, con estilos y colores diferentes, pero si eres una mujer de más de 50 años (y si no también), tenemos una buena noticia para ti, y es que te vamos a presentar el vestido estampado que lleva Naty Abascal en su cuenta de Instagram, donde supera los 276.000 seguidores. Una pieza irresistible que, a pesar de que la ha compartido hace unos minutos en las redes sociales, ya está arrasando.

No tiene nada que ver con el vestido que Alba Díaz ha robado del armario de su madre, Vicky Martín Berrocal, porque este es muy sexy y es de la firma de Kim Karadhasian. En concreto, el vestido con print que se ha puesto Naty Abascal con un turbante de Isabel Marant, también estampado, es de la que ya se ha proclamado su firma favorita: Silvia Tcherassi. De hecho, hace unos pocos días la aristócrata también lució un vestido con estilo túnica que es tan elegante como cómodo de la misma creadora.

En la imagen que ha compartido con todos sus followers, Naty Abascal parece estar a punto de lanzarse de la cama para aterrizar en el suelo, pero nosotras, y sobre todo las mujeres de 50 años, sí que nos vamos a lanzar para lucir su nuevo descubrimiento.