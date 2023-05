El vestido de estilo túnica de Naty Abascal es tan elegante como cómodo y además resalta el bronceado al instante para todas las mujeres +50

Naty Abascal nos está dando toda la envidia que se puede dar. Mientras todas hemos vuelto de puente y estamos con looks de trabajo, Naty Abascal está haciendo alarde de su elegancia y estilo desde sus vacaciones en Punta Cana con máximo glamur y con este vestidazo de Silvia Tcherassi naranja que es perfecto para las mujeres de 50+ porque es sueltecito, no marca y además resalta al instante el bronceado por su potente color naranja. Porque Naty es una caja de sorpresas, tanto te puede lucir un vestido de Zara como el del otro día, o uno carísimo de diseñador. Así es ella, diva con lo que se ponga. Porque la semana va de vestidos, el rojo de la Reina Letizia, el de Zara de Vicky Martín Berrocal o el posado en bañador de Marta Sánchez desde República Dominicana también. Vamos que parece que somos las únicas que estamos en Madrid. Pero este vestido de estilo túnica no puede llevar más el nombre de Naty, que el verano pasado ya se declaró embajadora oficial de esta prenda de lo más elegante y la lució por las playas y yates de medio mundo.

Si ayer fue Vicky Martín Berrocal la que nos enamoró con su vestido de Zara, y esta mañana Begoña Villacís, ahora llega Naty Abascal con este vestido camisero estampado de Zara que van a agotar las mujeres de 50 y las de 70 años. Y no lo decimos nosotras, lo dice una musa de la moda como Naty Abascal desde sus vacaciones en Punta Cana. Porque cuando tienes que mencionar a una mujer elegante y con estilo al momento te viene un nombre al momento: Naty Abascal. La sevillana fue de las primeras top models en España y es musa de grandes diseñadores de Alta Costura, como Oscar de la Renta o Valentino.

Tanto por su forma de combinar prendas, como por la forma de lucir los conjuntos, es considerada una de las mujeres mejor vestidas, en otras palabras, es la mejor guía de inspiración para cualquier mujer, da igual si tienes 30 o 70 años. Al igual que Carmen Lomana o Carmen Gimeno o la Reina Letizia, son ejemplos de mujeres que marcan un antes y después en la moda y en la belleza. Y a sus 80 años, Naty Abascal sigue demostrando que es una de las reinas de la elegancia en nuestro país. Como esta mañana lo ha sido Isabel Díaz Ayuso en Madrid con un vestido de 'efecto tipazo' con toque flamenco.