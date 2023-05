Alba Díaz le roba a su madre, Vicky Martín Berrocal, el vestido más sexy de la marca de Kim Kardashian para pasarse el juego

¿Te suena este vestido sexy de la marca de Kim Kardashian? Seguro que sí. Y es que se trata de una prenda favorecedora que acaba de lucir Alba Díaz en su cuenta de Instagram, donde se ha erigido como una de las principales referentes de estilo de nuestro país y cuenta con más de 309.000 seguidores. Pero la razón por la que te debería ser conocido no es porque ya se lo hayamos visto todas en su perfil de la red social, sino porque su madre, Vicky Martín Berrocal, también lo mostró en una imagen con sus zapatillas New Balance durante su viaje a Miami. Otra vez ha vuelto a pasar, ¡Pero ahora Alba Díaz le ha robado a su madre el vestido más sexy de Skims, la marca de Kim Kardashian. Un hecho que nos podría sorprender, pero que debe ser algo muy habitual entre ellas, porque no hace mucho ya pillamos a la hija de ‘El Cordobés’ echando mano del armario de su madre, Vicky Martín Berrocal, un top de punto que cuesta menos de 15 euros de Zara y sienta igual de bien a los 20 que a los 50.

Lo sabemos, todavía solo tenemos ojos para el vestido con inspiración nupcial que se puso Kate Middleton ayer para la coronación de Carlos III, con todos los perdonas a la Reina Leticia, que también brilló con un traje de dos piezas rosa de Carolina Herrera. Pero para cuando estemos preparados para pasar página (que no es fácil), podremos poner todas las miradas en el robo del año: el vestido más sexy de la firma de Kim Kardashian que le ha quitado Alba Díaz a su madre, Vicky Martín Berrocal.

Soft lounge long sleeve dress, de Skims (102 euros)

Vestido de la firma de Kim Kardashian, Skims. Skims

Los paralelismos de ambos looks de esta madre e hija son evidentes, ya que ambas se lo pusieron con sus zapatillas favoritas. Eso sí, Alba Díaz le ha dado un toque más casual añadiéndole una sobrecamisa de la firma The Frankie Shop. ¿También será de su madre?