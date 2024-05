Todo lo que sabemos de las botas que Taylor Swift lleva en 'The Eras Tour' por Europa

Ya son tan conocidas como la propia Taylor Swift. Si algo tienen en común todos los looks del 'The Eras Tour' son las botas de caña alta decoradas con cientos de cristales de Christian Louboutin. La firma de lujo francesa ha protagonizado los calzados de suelas rojas más clásicos de toda la historia que ya han llevado Emma Stone, Rihanna o Kristen Stewart. Ahora ha tomado el relevo Taylor Swift, que ha confiado en Louboutin para llevar un diseño único y exclusivo para deleitarnos en cada uno de los conciertos de su gira mundial. Pues bien, tras 13 años sin pisar un escenario en España, mañana y pasado se celebrará el concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu de Madrid con entradas en sold out. Además de tratarse de una experiencia acompañada de la música en directo de la cantante de Tenneessis, también es un encuentro con la moda. Encontramos diseños de Alta Costura de Oscar de la Renta, Nicola Felicia Couture, Alberta Ferreti o los famosos bodies de Roberto Cavalli o Versace. Cualquier swiftie sabe que a lo largo de las 3 horas y 45 minutos, la artista se cambia de vestimentas para reflejar cada una de las eras (las cuales se identifican por un tipo de estilo en concreto). Desde la época 'Red' con una estética retro propia de la década de los 40 hasta 'Reputation' donde el total black y el empoderamiento de la mujer enamoró a los fans de Taylor Swift. Eso sí, puede cambiar de vestuario, pero en la mayoría de ellos mantienen las botas de caña alta decoradas de cristales durante todo el concierto. Pueden ser en versión botín o bota y con más o menos tacón, pero todas ellas reúnen la comodidad y el buen ajuste al pie para darlo todo sobre el escenario.

No es la primera vez que vemos las botas de Louboutin que Taylor Swift lleva en sus conciertos del 'The Eras Tour'. Y es que ha estado sobre los escenarios de la mano de las grandes estrellas del pop. Sin ir más lejos, hace pocas semanas vimos a Lana del Rey en el Festival de Coachella con las botas que lleva la artista estadounidense en su gira mundial. No obstante, no se trata del mismo modelo, puesto que la firma francesa estudió en profundidad la trayectoria musical de Taylor Swift para crear exclusivamente todo el repertorio de botas que lleva a lo largo del espectáculo. Tanto en plateado como en colores degradados. Exactamente, luce los modelos Eleonora, Cate y CL Moc Lug combinados con los bodies más característicos y los vestidos de flecos más glamurosos y propios de los inicios de la cantante.

US singer Taylor Swift performs in Lisbon MIGUEL A. LOPES Agencia EFE

Tanto Beyoncé como Ariana Grande también han triunfado con looks combinados con estas botas de cuña alta de Christian Louboutin en varios de sus conciertos. Y no solamente serán ellas, sino que las swifties han estado durante meses preparando sus botas favoritas para asistir al 'The Eras Tour'. En las redes sociales se han hecho virales los vídeos do it yourself en los que decoran una bota alta sencilla con lentejuelas, imitando las que lleva Taylor Swift. De esta manera, se pueden conseguir este calzado tan deseado de una manera muy económica y personalizada.

Taylor Swift. Gtres

Una de las joyas de la corona del estilismo de Taylor Swift en el 'The Eras Tour' son las botas exclusivas de Christian Louboutin. Las swifties están esperando con ansias asistir mañana al concierto en el Santiago Bernabéu con sus looks acordes con una de sus épocas.