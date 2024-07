El vestido de invitada (floral y fluido) de Teresa Urquijo en la boda de Verónica Urquijo y Roberto Truque

¿Viviremos otra boda emocionante como la de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida? Sí es posible y ha ocurrido esta tarde de sábado. Verónica Urquijo y Roberto Truque Salto se han dado el 'sí quiero' en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Soria. Lo cierto es que, desde que se anunció la fecha de su ceremonia, todos hemos estado deseando que llegara este 6 de julio para presenciar la celebración de su matrimonio, así como fichar los looksde invitada. Nadie ha quitado ojo al vestido de novia de la prima de Teresa Urquijo, un modelo de estilo campestre y romántico con mangas abullonadas que ha marcado un antes y un después en las tendencias en moda nupcial. Sin embargo, las invitadas tampoco se han quedado atrás. Tiempo antes de que apareciera la novia, hemos observado la entrada de todos los invitados, donde hemos visto rostros conocidos de la alta sociedad, aristocracia o jet set. Entre ellos, destacamos a Teresa Urquijo acompañada de Almeida, Xandra Falcó o una de las asistencias más mediáticas: el debut de Irene Urdangarin en la familia Urquijo de la mano de su pareja Juan Urquijo, primo de la novia. Como estamos en un momento del año en el que no paramos de asistir a bodas, bautizos o comuniones, repasemos todos los looksde las invitadas en la boda de Verónica Urquijo y Roberto Truque Salto en Soria.

Tras la celebración religiosa en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, tanto los novios como los invitados se han desplazado hasta el castillo Señorío de Hinojosa de la Sierra, una finca propiedad de los padres de la novia, para continuar con el banquete. En la mayoría de las bodas siempre encontramos distintas opciones de looksde invitada, como monos largos, conjuntos de dos piezas o vestidos de todos los cortes. Pero, lo cierto es que en la boda de Verónica Urquijo y Roberto Truque Salto solamente han predominado los vestidos estampados y, sobre todo, los florales. Teresa Urquijo se ha convertido en una de las mejores invitadas con un vestido midi de print de flores, con manga larga y cuello subido, combinado con sandalias de tacón y clean look de lo más favorecedor. Carmen Fernández de Araoz Marañón, abuela de la novia, ha seguido sus mismos pasos con un modelo más fluido y elevándolo con un llamativo tocado en morado. Pilar González de Gregorio, duquesa de Fernandina, también se ha decantado por el mismo complemento y lo ha lucido con un estilo de escote cruzado combinado con bailarinas. Asimismo, Xandra Falcó ha puesto alegría y colorimetría viva en su atuendo con la misma prenda, pero con un estilo mucho más casual y desenfadado con su melena clavicut al natural.

Teresa Urquijo con un vestido midi de estampado floral, manga larga y cuello subido combinado con sandalias de tacón en rosa empolvado

Carmen Fernández de Araoz Marañón, abuela de la novia, con vestido de flores fluido y vaporoso combinado con tocado llamativo en morado

Pilar González de Gregorio, duquesa de Fernandina, con diseño de escote cruzado y manga corta en azul con bailarinas

Reyes Vázquez de Castro con vestido muy fluido en amarillo y capa en terracota

Xandra Falcó con vestido casual de estampado llamativo combinado con sandalias de tacón en azul

Sofia Landaluce y Melgarejo con vestido midi sobrio de cuello redondo combinado con sandalias de tacón cómodas y tocado extravagante

Tras sorprendernos con el vestido de novia de Verónica Urquijo, nos inspiramos en todos los looks de las invitadas en su boda con Roberto Truque Salto, donde han predominado los vestidos de estampado floral.