De Lourdes Montes a Manuela Villena: todos los looks de las andaluzas en el evento de la firma de invitadas Vogana

Las firmas de invitada están al orden del día. En plena época de eventos y acontecimientos (como bodas, bautizos y comuniones), no encontramos mejor momento que ahora para que una de las marcas españolas más solicitadas por las celebridades e influencers del momento celebre una íntima reunión. Vogana, fundada por Carmen de la Puerta, ha celebrado el quinto aniversario de la marca española junto a una lista de amigas (y fieles clientas) en Sevilla. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que las marcas que producen en el territorio nacional y acorde con la sostenibilidad, son las claras ganadoras a la hora de buscar un look de invitada. Cuenta con un gran repertorio de modelos adaptables a todos los estilos con colores llamativos o neutros, así como con estampados llamativos y perfectos para dar la bienvenida al verano. Lourdes Montes o Manuela Villena son dos de las celebridades que a menudo confían en Vogana para convertirse en la mejor invitada del evento. Incluso, la Reina Letizia luce sus prendas en los actos oficiales que, posteriormente, son comentados por la sociedad y las editoras de moda. En definitiva, como todas tenemos agendados varios acontecimientos de relevancia a lo largo de los próximos meses, repasamos todos los looksque las invitadas han llevado en el quinto aniversario de Vogana.

Empezamos por Lourdes Montes, que ha lucido un conjunto de blusa y shorts de estampado floral que no puede adaptarse mejor al estilo portugués. Tenemos claro que este print es uno de los más llevados en las tendencias de verano 2024 (como ya sabe la Infanta Elena y ya ha puesto en práctica en su armario). Esta vez, la celebridad ha combinado este set con unos preciosos pendientes largos que conforman dos siluetas de flores, junto con un recogido desenfadado y casual. Asimismo, tal y como hemos comentado, Manuela Villena se declara una amante de Vogana y para celebrar su aniversario se ha decantado por un vestido de estampado étcnico, con cut-out en el escote y mangas de volantes. Sin ninguna duda, estamos hablando de un look que hasta podemos llevar a la calle con sandalias planas. La empresaria Carmen de la Puerta ha escogido todo un best seller como es un vestido sencillo que se ajusta perfectamente al cuerpo combinado con collares tamaño XL (y presumiendo de melena). Otras de las invitadas han sido tanto Alejandra Flores como Teresa Baca, que han brillado con un vestido protagonizado por volantes y otro con un print muy andaluz en blanco y negro, respectivamente.

Lourdes Montes con conjunto de blusa y shorts con estampado floral a conjunto con sus pendientes largos

Lourdes Montes. @voganacollection

Carmen de la Puerta con vestido de estampado étnico combinado con collares tamaño XL

Carmen de la Puerta. @voganacollection

Manuela Villena con vestido con escote cut-out y mangas al estilo coquette

Manuela Villena. @voganacollection

Alejandra Flores con vestido verde protagonizado por volantes

Alejandra Flores. @voganacollection

Teresa Baca con vestido de corte midi con estampado muy andaluz en blanco y negro combinado con sandalias de tacón

Teresa Baca. @voganacollection

Está claro que Vogana está celebrando el éxito de su marca que tanto confiándooslos las celebridades e influencers. Nos guardamos de nuevo la marca española para escoger nuestro siguiente look de invitada.