Descubrimos a la última diseñadora que ha conquistado el armario de invitada perfecta de Teresa Urquijo

No hay fin de semana sin boda para Teresa Urquijo después de la suya. De la novia más clásica, ahora se ha convertido en la invitada bohemio y este fin de semana con una nueva marca en su armario. Nuevo eventazo para José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa de Urquijo, en Valencia para asistir al enlace matrimonial entre Natalia Santos Yanes y Esteban Rivas en la iglesia de Santa Catalina y San Agustín. Las inmediaciones de la iglesia se convirtió en un paseillo donde pudimos ver a todos los invitados luciendo sus mejores galas, pero si hay alguien que eclipsó a todos los medios que se encontraban cubriendo la boda, esa fue Teresa. Porque no hay evento al que vaya, en el que no analicemos su estilismo, y esta vez no podía ser menos.

Para esta boda, Teresa Urquijo estrenó un vestido de Diane von Fürstenberg. Confeccionado con un tejido de viscosa de color blanco roto, sobre este material se estampaban flores negras y amarillas en dos tamaños. En cuanto a su patrón, escote en pico, mangas abullonadas y falda midi con un ligero vuelo. La fortuna de esta diseñadora, según Forbes, está estimada en 500 millones de dólares, es una mujer que la prensa estadounidense define como "hecha a sí misma". Vio derrumbarse su negocio en los ochenta y protagonizó una de las remontadas más impresionantes de la moda gracias a una pieza fundamental: el wrap dress. Su secreto para vender millones de vestidos en minutos fue conectar con las mujeres del mundo entero. Entonces, Diane pretendía hacer sentirse a las mujeres importantes y atractivas, sin obstáculos.

Teresa de Urquijo y Martínez-Almeida boda Valencia. Gtres

La aportación del wrap dress a la industria de la moda supuso la liberación sexual de la mujer. Un patrón que permitía llevarlo a la oficina, de afterwork más ceñido, o más suelto en momentos informales. Era el vestido que nació para eliminar etiquetas y se convirtió en el símbolo de las mujeres todoterreno. Y ahora es Teresa Urquijo la que la ha añadido a su armario de invitada de boda perfecta para este verano 2024. Desde la primera aparición de Teresa Urquijo junto con José Luis Martínez Almeida, ya se hizo eco sobre su estilo. Porque además de ser primera noticia durante semanas por su relación con el alcalde de Madrid, también fue protagonista de los comentarios sobre su fondo de armario.

El vestido de Teresa Urquijo de rebajas en El Corte Inglés

Se trata del vestido midi Margeaux estampado que hemos encontrado rebajado en El Corte Inglés de 438 euros que costaba inicialmente a 306,60 euros.

Vestido midi. El Corte Inglés

Desde un principio, se ha visto a la madrileña con looks clásicos y tradicionales que nunca pasan de moda, así como con colores neutros y suaves. Estamos hablando de camisas románticas, vaqueros rectos o de campana, vestidos rectos y sobrios o toreras. "En los últimos meses, hemos visto muchos de sus looks, en los que la mayoría de casos han sido acertados. Sin embargo, es muy joven todavía, pero tiene definido el tipo de prendas que le sientan bien", explicó la estilista Cristina Reyes a La Razón.