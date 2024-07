Todos los looks de la nueva temporada de 'Emily en París' que ya hemos podido ver antes de que se estrene

La espera casi casi ha terminado. La cuarta temporada de 'Emily en París' está a punto de estrenarse (15 de agosto). Si has seguido la serie desde su primera temporada, te habrás dado cuenta de que Lily Collins y el resto de sus compañeros no solo han capturado la esencia del estilo parisino, sino que también ha marcado tendencia en el mundo del entretenimiento. Cada outfit de Emily y sus amigos ha sido una lección de estilo, y ya te adelantamos que esta temporada no va a ser para menos.

Para qué la espera hasta el día 15 de agosto se nos haga más llevadera, hemos decidido crear una pequeña pasarela digital con algunos de los looks que veremos en la cuarta temporada. Desde abrigos de peluche perfectos para el invierno, hasta vestidos deslumbrantes para las fiestas más exclusivas, los estilistas de la serie han vuelto a superarse. Estos son los looks que ya hemos podido ver y que estamos deseando recrear en nuestro propio armario.

Emily en un look de rayas y elegancia parisina

Emily con un look muy sofisticado. @emilyinparis

Emily con un vestido de rayas blancas y negras que destaca por su sencillez y sofisticación, perfecto para una soirée elegante en París.

El chic desenfadado de Mindy

Mindy con look floral. @emilyinparis

Con un gorro de piel azul y un vestido de flores, Mindy mezcla lo mejor del estilo parisino con un toque extravagante, mostrando su personalidad vibrante y única.

Sylvie en una fiesta de máscaras

Sylvie con un look de lo más sofisticado. @emilyinparis

Con un vestido negro con detalles brillantes, Sylvie resalta en una fiesta de máscaras, mostrando su elegancia y sofisticación característica.

El estilo innovador de Julien

Emily y sus compañeros de trabajo. @emilyinparis

Con un traje de puntos blancos y una camisa negra, Julien demuestra que el estilo masculino puede ser innovador y atrevido sin perder la elegancia.

Camille y Emily: duelo de estilos

Camille y Emily juntas. @emilyinparis

En esta escena, ambas lucen outfits muy llamativos; Emily con un abrigo rojo y boina típica parisina y Camille con un conjunto negro elegante, mostrando el contraste entre sus personalidades a través de la moda.

La sofisticación invernal de Emily

Emily con un look de lo más invernal. @emilyinparis

Con un abrigo de piel multicolor y un suéter de cuello alto, Emily nos enseña cómo mantenerse abrigada sin sacrificar el estilo en los fríos días parisinos.

Mindy y Emily en colores vibrantes

Mindy y Emily con looks monocromáticos. @emilyinparis

Por un lado, tenemos a Mindy con un conjunto azul y Emily con un vestido amarillo, ambas caminando por las calles de París con looks monocromáticos.

La feminidad de Emily en verde

Emily con un look de lo más coquette. @emilyinparis

Con un vestido verde floreado que nos hace recordar a las geishas y un cárdigan rosa, Emily muestra su lado más femenino y dulce.

Emily con un abrigo de peluche

Emily con abrigo peluche. @emilyinparis

Otro look de Emily desafiando al frío con estilo, paseando por un mercado navideño con un abrigo de peluche beige, acompañado de un gorro negro y una bufanda roja.

Emily en un look victoriano

Emily con outfit vintage. @emilyinparis

Con un outfit de inspiración victoriana, Emily sorprende con una chaqueta de tweed y detalles en amarillo, completando un look de lo más llamativo.

Mindy en una cena elegante

Mindy con look de lo más glamouroso. @emilyinparis

En esta escena, Mindy luce deslumbrante con un vestido de escote pronunciado y una gorra de estilo militar, perfecta para una cena en un bistró parisino.

Camille en una fiesta futurista

Camille con un look de lo más sexy. @emilyinparis

Camille con un vestido negro y diseño metálico en el pecho, mostrando su estilo atrevido y vanguardista.

Sylvie con abrigo de piel

Sylvie con look de lo más sofisticado. @emilyinparis

En un look tan sofisticado como ella Sylvie lleva un abrigo de piel marrón sobre un conjunto negro, mostrando su elegancia habitual.

Emily en un traje azul vibrante

Emily con total look en azul eléctrico. @emilyinparis

Para terminar, un look que todas podríamos llevar a la 'ofi' en septiembre, Emily con un elegante traje azul mientras pasea por un jardín, demostrando que el color no tiene por qué estar limitado a los meses de verano y puede ser una elección de lo más acertada en cualquier estación.

Como habrás podido comprobar, la cuarta temporada de 'Emily en París' promete ser una vez más todo un deleite visual para amantes de la moda. Así que, mientras esperamos el estreno, podemos soñar con estos looks y planear cómo incorporar un poco del chic parisino en nuestro propio armario.