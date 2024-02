No estamos preparadas para los primeros lookazos que nos está dejando la grabación de la 4 temporada de ‘Emily in Paris’ (con spoiler incluido)

No estamos chillando, bueno, sí. Y es que amigas, la mejor noticia de este sábado, es que por fin se ha empezado a rodar la 4 temporada de 'Emily in Paris' que todas estamos esperando. Pero no solo eso, además ya hemos podido ver los primeros looks de la nueva temporada por las calles de París. La temporada 4 de 'Emily en París' está en pleno rodaje. Las amantes de la moda, y de la serie, estamos deseando ver cómo sigue la historia y todos los looks que nos deja Lilly Collins en todos y cada uno de los capítulos. Hemos podido ver las primeras imágenes del rodaje de la nueva temporada y, primero con un look deportivo que ha llevado la actriz y luego con un estilismo de esos a los que nos tiene tan acostumbrados Emily, pero no solo los suyos, también los de sus amigas. Es un hecho que las aventuras de Emily Cooper y compañía continuarán en una nueva ciudad. Si creíamos que sus decisiones ya eran lo suficientemente complejas en torno a su trabajo y vida amorosa, el final de la tercera temporada (alerta spoiler) nuevamente nos deja con la disyuntiva sobre su relación con Gabriel ahora que se sabe que Camille está embarazada.

¿Spoiler? Camille y Emily siguen siendo amigas, o lo que es lo mismo Gabriel sigue con su novia embarazada, ya que en estas imágenes las podemos ver entrar a las dos al edificio donde vive. Eso sí, maravillosos los estilismos que llevan. Si primero vemos a Emily con un look deportivo y a Camille con un dos piezas de tweed y volantes, luego ya la vemos lucir sus mejores galas con una fantasía de conjunto amarillo a juego con una sandalias y calcetines altos. ¿Puede ser más fashion? Ya os digo yo que no.

Los looks de Emily y Camille. Gtres

Pero no solo a Camille con Emily, también vemos a Mindy con un vestido azul eléctrico y unas botas muy altas a todo.

Mindy y Emily en una escena de la serie. Gtres

Aunque aún no hay fecha oficial del estreno de la 4 temporada de 'Emily in Paris', ya es una gran noticia que el rodaje esté en marcha en París después de la huelga de actores que va a retrasar mucho el estreno. Eso sí, esta temporada también viajará a Roma, según adelantaron desde Netflix.