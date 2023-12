El top de brillos ideal para lucir en la cena de Nochebuena lo hemos encontrado en el fondo de armario de Amelia Bono

Mañana, en estos momentos, todas las chicas más pijas y coquetas se estarán preparando (y cuidando cada paso) para su look de escándalo de Nochebuena. Pues es el momento más esperado del año para disfrutar de la noche más mágica con la familia y amistades, pero sin dejar de lado nuestra faceta más fashion. Y, como buenas expertas en moda, sabemos que en ocasiones es complicado encontrar la prenda o la combinación que más te convenza para estar acorde con las tendencias y, también, con estas fechas festivas. No obstante, Amelia Bono ha lanzado una indirecta (muy directa) de la prenda estrella con la que no vas a pasar desapercibida ni tampoco vas a fallar. Pues bien, se trata del top de brillos de Sandro, una de las firmas que más ocupan espacio en el armario de Amelia Bono. Su diseño de lentejuelas negras es sencillo, pero también destacable y festivalero para cualquier evento de noche: de tirantes y decorado con terminaciones en blanco. Un contraste de colores que siempre funciona para combinar con cualquier otra prenda.

Amelia Bono, que no para de presumir de lookazos (que nosotras pensamos copiar), ha conjuntado este top de brillos de Sandro con un pantalón efecto cuero, pendientes maxi en plata y zapatos de tacón de infarto. Y como estamos en la época del brilli brilli, la celebrity ha añadido una sobrecamisa de lentejuelas con botones joya. ¿Este look se acaba de convertir en nuestro favorito para la cena de Nochebuena? Nosotras decimos sí. Se trata de un estilismo de noche que Vicky Martín Berrocal o Tamara Falcó podrían llevar en cualquier evento, pues también hemos visto que son muy amantes de las prendas de lentejuelas.

Top de brillos, de Sandro (155 euros)

Top de brillos. Sandro

Indiscutiblemente, todo lo que necesitamos para deslumbrar en la cena de Nochebuena es del top de brillo que luce Amelia Bono, el perfecto para que haga juego con la noche más especial que estamos a punto de vivir.