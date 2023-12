Solo necesitas un jersey dorado como el de Amelia Bono para elevar tus looks más básicos

Amelia Bono ha empezado ya a celebrar la Navidad con su familia y amigos y nos lo demuestra a través de sus redes sociales como Instagram, mostrándonos su día a día y lo eventos navideños tan especiales que está viviendo en Madrid. En este sentido, y, dado que es ella es una gran amante de la moda y las tendencias, hemos querido echar un vistazo a los looks que está luciendo en estas fechas tan señaladas, pues siempre apuesta por prendas sencillas pero con un toque especial para este tipo de eventos. Por ejemplo, para el verano, ella opta por tops con pedrería, como este top joya que Amelia Bono lució este verano para un concierto en Starlite, Marbella, que acompañó con unos maxi pendientes. La semana pasada acudía a un bautizo y nos dejó un look muy invernal que no pasó desapercibido en redes, convirtiéndose en la invitada perfecta. Para la ocasión, Amelia Bono apostó por unos pantalones de pinza rojos y una camisa dorada con mangas abullonadas y, como toque final, unos pendientes largos muy favorecedores, sobre todo a las chicas de cabello rubio. Para la tarde de ayer, una tarde relajada con amigos, la celebritie vistió con un jersey dorado muy especial y lo combinó con unos pantalones negros pitillos y unas botas cowboy.

Amelia Bono es pura inspiración para muchas mujeres que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. Tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y muy casual, sobre todo para el día a día, apostando por pantalones vaqueros, zapatillas, jersey de lana y un abrigo de paño, como este look todoterreno compuesto por zapatillas blancas, jeans oscuros y blazer negra, un look al que Amelia Bono recurre en numerosas ocasiones. Sin embargo, y, dado las fechas que vivimos, la influencer y celebritie apostaba por un jersey en color dorado de cuello de pico de tirantes y con detalles en negro y perlas. ¿Cómo combinar un jersey dorado? Lo ideal sería que lo lleves con unos jeans negros como ha hecho Amelia Bono y unas botas altas pero, si buscas un look más elegante, puedes ponértelo junto con un pantalón de pinza negro y unos stilettos. Un acierto absoluto el jersey dorado de de Amelia Bono para dar comienzo a estas fechas.

Cuerpo chaleco corto punto hilo metalizado, de Zara (19,95 euros)

Cuerpo chaleco Zara

Hazte con un jersey de punto metalizado para crear looks de lo más icónicos esta Navidad.