Amelia Bono apuesta por zapatillas de colores para dar el toque final sus looks más sencillos y básicos

Amelia Bono está pasando un domingo relajado con su familia y amigos en Madrid. La celebritie, que tiene un estilo de lo más sencillo, clásico y elegante, se suma a las tendencias que van acorde a sus gustos, como por ejemplo este look tan todoterreno compuesto por leggins, abrigo de paño y calcetines altos grises que lleva junto Amelia Bono con unas zapatillas blancas, unas Adidas Samba. Si bien este fin de semana nos sorprendía con una propuesta perfecta de cara a las fiestas de Navidad que se vienen, un jersey dorado que Amelia Bono combinaba con unos pantalones negros pitillo y botas cowboy, en la mañana de hoy apostaba por prendas básicas de fondo de armario que todas las amantes de la moda tenemos en nuestro armario. Si echamos un vistazo a sus redes sociales, sobre todo a instagram, nos damos cuenta de que los domingos suele recurrir a prendas sencillas y muy cómodas. En este caso, la celebritie apuesta por unos pantalones blancos de estilo 'cropped' junto a un jersey de lana en color beige -dada las bajas temperaturas que vivimos- y un bolso negro abullonado. El toque de color se lo lleva el calzado, unas zapatillas de colores de la firma Hoff.

Amelia Bono suele vestir los domingos con prendas muy parecidas, pues en el mes de noviembre nos dejaba looks muy sencillos y elegantes, como este look de Amelia Bono de pantalones oscuros vaqueros, blazer negra y zapatillas blancas. Nos hemos percatado de que la celebritie se decanta por darle el toque original y distintivo a través con el calzado, como estas botas de borreguito que Amelia Bono combinaba con una chaqueta también en el mismo tejido y pantalones negros, una apuesta segura para los días más fríos del año. Por ello, no era de extrañar que la celebritie vistiera en el día de hoy con este calzado de colores, el cual combina con todo y es tan cómodo que querremos usarlo incluso para la oficina. Esta es una tendencia muy icónica este 2023, pues son muchas las expertas en moda que optan por lucir prendas muy elegantes como los conjuntos de pantalón de pinza y chaqueta con zapatillas como las que hoy nos muestra Amelia Bono. Se trata, por tanto, de un calzado muy original apto para todo tipo de ocasiones.

Amelia Bono @ameliabono

Zapatillas Bali, de Hoff (94,99 euros)

Zapatillas Bali Hoff

Tener unas zapatillas como las de Amelia Bono son un imprescindible en nuestro armario cada temporada para darle el toque de color a nuestros looks