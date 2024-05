El traje blanco de la colección de Paula Echevarría para Primark es elegante hasta con Converse

Paula Echevarría se ha quedado de momento en Madrid este puente de Mayo y ha celebrado el Día del Trabajador, con un traje blanco de su nueva colección para Primark, haciendo también un guiño a su trabajo. Un estilismo de lo más elegante, si no fuera porque la actriz asturiana le ha dado un toque más casual combinándolo con unas zapatillas Converse a tono, priorizando la comodidad. En esta nueva cápsula de verano destacan los tonos tierra, que se convierten en la opción preferida para conquistar todos los looks de esta temporada. Las piezas sencillas y de carácter atemporal, que protagonizan esta colección, son clave para crear el armario perfecto para el día a día y, además aportan un toque de elegancia y sofisticación. Una colección muy completa en la que puedes encontrar looks que desafían todos los códigos. Se caracteriza por su energía desenfadada, con vestidos fluidos, total looks monocromático, el twin-set renovado, o el traje de tres piezas con bermuda, una de las grandes apuestas de esta temporada.

Cada una de las piezas muestra fluidez y simplicidad. Pero sin duda, nosotras nos hemos enamorado de este vestido que nos parece el diseño perfecto para las noches de primavera y verano que tenemos por delante, ya sea para un evento más formal combinado con sandalias de tacón o para una salida con amigas con unas botas cowboy o de tacón. Lo que está claro es que el traje de Paula Echevarría es elegante hasta con zapatillas Converse, que sin duda son sus favoritas para cualquier época del año. Y ahí, las zapatillas Converse se han colado como las favoritas de Gigi Hadid, Kaia Gerber o Kendall Jenner, que tienen todas las claves para inspirarnos a la hora de combinarlas, y ahora también Paula con este traje de Primark.

Paula Echevarría con look para el puente de mayo. @pau_eche

Un estilismo con el que Paula Echevarría vuelve a demostrar como ir elegante y cómoda a la vez.