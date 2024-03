Las mujeres de 50 años más estilosas llevan el pantalón de leopardo más viral de Zara con las clásicas Converse

El otro día era Rocío Osorno la que sacaba el pantalón de leopardo más viral de Zara en su cuenta de Instagram, y ahora es Carmen Gimeno la que ha conseguido hacerse con el conjunto entero de pantalón y camisa. ¿La prenda más viral de este 2024? Tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, de que el pantalón de leopardo de Zara se ha convertido en la prenda más viral (y deseada) de lo que llevamos de año. Y como no podía ser de otra manera, Carmen Gimeno y Rocío Osorno ya los han estrenado. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Hablamos, por supuesto, de los pantalones de animal print de Zara, esos que algunas afortunadas como Carmen Gimeno ya tienen en su armario y otras han recuperado versiones de otras temporadas. Eso sí, una que aquí escribe se compró los pantalones más virales de Zara y ya los ha devuelto. Porque ya os digo que son de una tela muy fina, que aquí una que es friolera, no se los podría poner hasta junio. Además, tallan muy grande, y la XS me quedaba como si fuera una M. Así que no os volvéis locas por conseguirlo, porque no valen tanto la pena aunque la influencer vas más 50 años sepa elevar cualquier look.

Además, y por si fuera poco el boom de esta tendencia, va Marta Ortega y se pone un modelo que nos hizo pensar que, próximamente, llegarían a Zara. Y ha ocurrido. Un pantalón que se agotó en cuestión de horas porque a las siete de la madrugada ya no quedaba ninguna talla y que ahora tiene lista de espera. Pero no solo los pantalones de leopardo, Carmen Gimeno ha conseguido también la camisa a juego con el pantalón. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada de otoño e invierno se ha enfatizado en los outfits de día y de noche.

Pantalón estampado animal ZW Collection, de Zara (29,95 euros)

Pantalón leopardo. Zara

Si eres de las que aún quiere el pantalón de leopardo de Zara más viral de este 2024, aunque en web esté agotado y con lista de espera, la buena noticia es que en tienda física aún lo puede encontrar.