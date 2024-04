Sara Carbonero es toda una madre futbolera con pantalones anchos blancos y las Converse más originales

Sara Carbonero ha vuelto a dejarnos un look de esos de madre orgullosa este fin de semana se ha ido de torneo de fútbol con su hijo mayor y nos ha dejado look de lo más primaverales y bohemios, como a ella le gustan. Parece que Sara Carbonero ha hecho muy buenas migas con algunos padres y algunas madres que ha conocido a lo largo del tiempo en los diferentes torneos de fútbol a los que acude con sus hijos. Junto a un grupo de ellos ha disfrutado de un torneo de fútbol de su hijo mayor, que juega en la cantera del Real Madrid, en Tenerife. Si el primer día lo hacía con un total look denim de SlowLove que nos trasladaba a los 90, ahora lo ha hecho con un estilismo de lo más cómodo, perfecto para un torneo de fútbol y para la primavera cambiante en Canarias. Para ello, la periodista ha sacado de su armario unas de sus zapatillas Converse favoritas, de lo más bastas con plataforma. Porque es una forma de ir con calzado cómodo y sin tacones, pero a la vez lucir más estilizada que si fueras plana. Sara Carbonero es el claro ejemplo de un look elegante con zapatillas Converse pero a la vez cañero y con mucho rollo.

Esta vez se ha olvidado de sus botas más calentitas para su outfit para un fin de semana de fútbol, y ha sacado del armario sus Converse 'Run Star Hike', un diseño que aúna el clasicismo de las 'Chuck 70' de lona con una plataforma dentada XL que amas o odias, no hay terminado medio. Y Sara Carbonero las ama. Unas zapatillas que ha combinado con pantalones anchos, cárdigan y camiseta blanca. Un estilismo que Sara Carbonero lleva al torneo de su hijo en Los Realejos pero que nosotras le podemos copiar para ir a la oficina con pantalones de traje en lugar de jeans. Un estilismo de lo más casual, con pantalones claros anchos y cómodos, camiseta de tirantes gris, sudadera anudada al cuello a tono, y unas Converse bicolor con plataforma de lo más originales, que Sara Carbonero ama y tiene en su armario en diferentes colores. Pero sin duda el toque más deportivo se lo ha dado con una gorra gris con el logo de su marca Slowlove en blanco.

Sara Carbonero y su look de madre futbolera. @saracarbonero

Y es que Sara Carbonero siempre es pura inspiración con sus estilismos, y una vez más nos lo ha vuelto a demostrar al irse con sus hijos a un torneo de fútbol este fin de semana.