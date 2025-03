El traje más elegante de Isabel Jiménez es perfecto para las mujeres 40+ en la oficina: cómodo y fashionista

Tras unos intensos días de lluvia, estamos a poco tiempo de ver un cielo despejado, así como de disfrutar de unas buenas temperaturas. Y esto no solamente significa que nos levantaremos con más energía y mejor humor, sino que también tendremos más motivación para dar con los looks de oficina perfectos. E Isabel Jiménez sabe muy bien de lo que estamos hablando, puesto que se ha marcado un estilismo de escándalo que cumple con todas las características para ser la más fashionista de tu trabajo: es cómodo, favorecedor y fácil de combinar.

Esta noche de viernes ha finalizado la quinta edición de los Mallorca Design Day, una plataforma que tiene como objetivo ayudar y potenciar a los nuevos talentos del diseño, tanto local como nacional e internacional. Asimismo, también trabajará para incorporar progresivamente todas las disciplinas del diseño y dar visibilidad a sus trabajos. Un evento al que no ha dudado en asistir la periodista andaluza siendo fiel a su estilo elegante, pero con toque bohemio. Tenemos claro que Isabel Jiménez tiene una clara debilidad por los trajes de dos piezas, porque son todo un básico fondo de armario a los que saca partido para cualquier momento u ocasión. Ya sea para disfrutar de una cita con su amiga Sara Carbonero como para ir a trabajar o asistir a un evento. Y no nos extraña, además de ser todo un imprescindible que no tiene margen de error, también es una de las máximas tendencias de primavera-verano 2025 junto con el estilo ejecutivo.

El traje más elegante de Isabel Jiménez favorece a las mujeres 40+

Isabel Jiménez tiene la capacidad de cautivarnos cada día a través de su repertorio de outfits. Esta vez, debemos hacer énfasis en el traje de dos piezas perfecto para los looks de oficina para las mujeres 40+. Se trata de un conjunto en negro que consigue un resultado delicado, sofisticado y favorecedor para todas nosotras.

Por un lado, tenemos una americana de hombros estructurados, de corte recto y oversize que destacan las solapas en terciopelo. Por otro lado, está el pantalón recto de efecto tipazo que no puede sentarle mejor a la figura. Uno de los beneficios de este look es que se puede utilizar tanto de forma conjunta como separada con vaqueros rectos, camisas holgadas o jerséis finos de entretiempo. Incluso, también es apto tanto para la noche como para el día.

La celebridad lo ha combinado con zapatos de tacón de infarto al tono, mientras que también ha presumido de un look de maquillaje natural, así como su icónica melena bohemia cortada a capas.

Isabel Jiménez en los Mallorca Design Day. Gtres

Ahora que estamos a punto de entrar en el entretiempo de verdad, necesitamos estilismos inspiracionales, como este de Isabel Jiménez, para tener distintas ideas para ir a la oficina de una manera cómoda y fashionista.