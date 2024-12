Looks de invitada de invierno: cómo vestir calentita, moderna y con poco dinero con las alternativas de Mango, Zara o Sfera

No cabe duda de que, a estas alturas del año, nuestro fondo de armario debería estar totalmente listo para defendernos en todas las citas calendarizadas. Sigilosamente, nos hemos ido acercando al invierno con una drástica bajada de temperaturas que nos obliga a tener la tarea complicada de encontrar los looks de invitada de invierno con capacidad de mantenernos abrigadas, pero fashionistas. Y lo primero que debemos quitarnos de la cabeza es la falsa idea de que no encontraremos la vestimenta adecuada con la que nos sintamos nosotras mismas, así como cómodas con nuestro estilo. Porque sabemos que es mucho más sencillo encontrar vestidos de invitada en verano protagonizados por colores llamativos o estampados alegres, pero esto no significa que durante esta temporada no vayamos a dar con los más en sintonía con las tendencias de otoño-invierno 2024/25. Si las tenemos en cuenta, sobre todo, nos reencontraremos con los colores cálidos (como, el chocolate o el burdeos), el triunfo de las transparencias o las lentejuelas, el estampado floral o los detalles de plumas que elevan el look. Hemos reunido todas las indicaciones que hemos visto sobre las últimas pasarelas, para seleccionar los looks de invitada de invierno de Mango, Zara o Sfera más asequibles y con los que no pasarás frío. Un detalle de lo más importante a tener en cuenta.

En estos momentos, uno de los eventos sociales más cercanos son tanto las cenas de empresa como las veladas de Nochebuena o Nochevieja. En cada uno de estos, solemos apostar por los colores correspondientes a la época, así como por las texturas agradables, como el terciopelo o el efecto pelo. A todo ello, los vestidos de invitada de invierno de las marcas españolas suelen ser un éxito irrefutable que nunca dan margen de error. Además de que debemos ser listas para encontrar el diseño adecuado a las temperaturas, también nos salva del apuro de combinarlo con otras prendas de vestir, salvando los complementos o el calzado. También le siguen los trajes de dos piezas de lentejuelas, los monos largos o las combinaciones monocromáticas, que son una inversión rentable que podemos dar uso en otras ocasiones. Lo cierto es que estamos en la cuenta atrás para encontrar los looksde cena de empresa o de Navidad, por ello hemos seleccionado 12 prendas de vestir por menos de 60 euros con las que te convertirás en la mejor vestida del acontecimiento. No obstante, todas ellas también son perfectas para ideas de indumentarias para otro tipo de eventos ajenos a los de estas fechas.

Chaqueta de lentejuelas, de Mango (40 euros)

Chaqueta de lentejuelas. Mango

Shorts de lentejuelas, de Mango (30 euros)

Shorts de lentejuelas. Mango

Top con hombros descubiertos, de Mango (26 euros)

Top con hombros descubiertos. Mango

Pantalón de plumas, de Mango (30 euros)

Pantalón de plumas. Mango

Vestido con vuelo, de Zara (26 euros)

Vestido con vuelo. Zara

Vestido combinado con tul, de Zara (50 euros)

Vestido combinado con tul. Zara

Abrigo de efecto pelo, de Zara (60 euros)

Abrigo de efecto pelo. Zara

Mono con pliegues, de Zara (40 euros)

Mono con pliegues. Zara

Blusa lencera, de Sfera (36 euros)

Blusa lencera. Sfera

Falda lencera, de Sfera (40 euros)

Falda lencera. Sfera

Blazer de lentejuelas, de Sfera (40 euros)

Blazer de lentejuelas. Sfera

Pantalón de lentejuelas, de Sfera (30 euros)

Pantalón de lentejuelas. Sfera

La clave del éxito de los looksde invitada de invierno se basa en una buena selección del tejido, así como del color. Dichas marcas españolas se han puesto manos a la obra para lanzar cada una de sus colecciones festivas para que tengamos la suficiente oferta para escoger.