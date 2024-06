Violeta Mangriñán consigue que nos obsesionemos con estas cangrejeras de Parfois (por solo 20 euros) que más odiábamos de pequeñas

El calzado que más nos horrorizaba de pequeñas ha vuelto a las tendencias de verano. No estamos hablando de las bailarinas o de las zapatillas deportivas con tacón, sino de las cangrejeras de plástico que han pasado de ser utilizadas en la playa al street style. Durante la primavera, las influencers portuguesas nos han ido avisando de esta nueva moda que se está empezando a ver por las calles españolas. Una de las creadoras de contenido que se ha atrevido a llevarlas es Violeta Mangriñán, pero no se ha decidido por un modelo discreto, sino por uno bastante llamativo. ¿Recuerdas cuando tu madre te obligaba a ponerte las cangrejeras de plástico para que no te hicieras daño con las rocas de la playa? Pues nos estamos refiriendo a este calzado. A simple vista, resulta imposible que este tipo de zapato se extrapole a los estilismos casuales, pero una vez visto sobre los looks de las editoras de moda, podemos confirmar que es una tendencia que se va a unir todo el mundo. Sin lugar a duda, es una manera de desenfadar los looks de verano, así como añadir un toque personal que no pasará desapercibido. Literalmente, Violeta Mangriñán ama su nueva compra que ha hecho en Parfois por tan solo 20€. Aunque la influencer se haya posicionado en el team 'plata brilli brilli' con sus cangrejeras, también las puedes adquirir en rojo (un tono muy llevado ahora mismo).

Violeta Mangriñán ha combinado las cangrejeras que más llevaremos este verano con un conjunto de dos piezas de estampado animal. Estamos hablando de una camisa fluida y pantalones anchos en el deseado leopardo que todas buscamos lucir. Si analizamos el vestuario hasta ahora, estaríamos definiendo una estética casual que podemos vestir en el día a día. No obstante, la influencer valenciana ha apostado por unos accesorios arriesgados (a la par que festivaleros) que elevan el look en cuestión de segundos. Nos estamos refiriendo tanto al bolso de efecto ante y flecos en verde como al sombrero de vaquero que tanto querremos llevar en la temporada otoño-invierno 2024/2025. Podemos confirmarlo porque las firmas de lujo han dictado sentencia: el estilo boho chic será el claro ganador en los próximos meses de frío. Y como las rebajas de verano están a la vuelta de la esquina (recuerda hacer la cesta el día 26 de junio), nos apuntamos tanto las cangrejeras como estos complementos al más puro estilo bohemio para coleccionar y presumir de ellos durante las próximas semanas.

Violeta con look de Parfois. @violeta

Bolso de flecos, de Parfois (50 euros)

Cangrejeras. Parfois

Ante la abundancia de varios modelos de calzados en las tendencias de verano, sumamos las cangrejeras de Violeta Mangriñán como uno de los más llevados y queridos tanto por las editoras de moda como por las influencers y celebridades.