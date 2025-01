Los vaqueros pitillo que Ayuso se ha llevado a Asturias son los que comparte con la Reina Letizia

Isabel Díaz Ayuso no pierde la oportunidad en mostrarnos cuáles son los vaqueros que más favorecen. Porque aunque veamos pequeños detalles en tendencia en sus estilismos, sabemos que es partidaria de invertir en las prendas básicas con capacidad de combinar con infinidad de propuestas. De esta manera lo ha demostrado en los primeros días de este 2025 y también lo ha vuelto a hacer este domingo en una jornada laboral en Asturias, en la que ha participado en una comparecencia del Partido Popular en Asturias sobre su plan alternativo de vivienda. Te contamos todos los detalles para replicar este look de working woman.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a no pasar desapercibida por un motivo de peso: el look de oficina que siempre funciona, estemos en la temporada que estemos. Aunque hoy no estemos en un día laboral, Ayuso se ha vestido de uniforme de trabajo para acudir a un mitin del Partido Popular en Oviedo. Y si Tamara Falcó prefiere presumir de la sudadera para los estilismos de oficina, la política tiene demasiado claro que no se va a separar de esta americana en verde oliva que también lució el pasado viernes. Un modelo que combinó con vaqueros rectos, fular y botas de tacón para inaugurar el nuevo vestíbulo remodelado de la Estación de Metro de Atocha. Pues bien, ahora ha vuelto a confiar en ella porque es consciente de que es una de las más versátiles y ponibles para todos los días. Eso sí, esta vez la ha defendido de otra manera.

El 'look' de Ayuso en el mitin del Partido Popular en Asturias

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a confiar en la americana de Zara junto con camiseta en blanco y jeans de efecto tipazo que adora hasta la Reina Letizia. Porque si algo tienen en común ambas es su afición por coleccionar los pitillo más favorecedores de la temporada. En concreto, hemos visto a la política con vaqueros campana o de pernera ancha, pero sin duda alguna, los más socorridos de estos últimos meses han sido estos vaqueros pitillo que ha llevado esta mañana en la presentación del plan alternativo de vivienda del Partido Popular en Asturias.

Nunca viene mal inspirarnos en Ayuso a la hora de saber cómo vestir para ir a la oficina manteniendo siempre la elegancia. A estas alturas tenemos claro que la combinación de americana con vaqueros pitillo es su favorita, como también es una de las nuestras.