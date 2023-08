La falda estampada del otoño ha llegado a Zara y las mujeres 50+ la llevan con bailarinas de terciopelo

Se nos han acabado las vacaciones, y si a la vuelta a la oficina le sumamos la bajada de temperaturas, nuestra mente solo puede pensar en nueva temporada y en looks de otoño. Y creemos que no somos las únicas, porqueCarmen Gimeno ya ha estrenado la falda más bonita del otoño que ya ha llegado a Zara para robarnos en corazón. Por algo es edición limitada, y estamos completamente seguras que va a agotarse en horas, porque es perfecta para la vuelta a la oficina como las sandalias de Tamara Falcó. Y es que Carmen Gimeno se ha ganado con creces eso de ser nuestra influencer +50 favorita, y nos lo demuestra cada semanas con tres looks, uno el lunes, otro el miércoles y el último el viernes, y en este último lunes de agosto, nos ha enamorado con esta falda de nueva colección de Zara que tiene los colores del otoño. Porque sí, el rojo y el burdeos van a ser tan tendencia este otoño 2023 como las bailarinas que también ha lucido la vasca.

Una falda de Zara de nueva colección de Zara, de edición limitada, que de momento está disponible en todas las tallas, pero sabemos que va a acabar agotándose. Una prenda de esas perfectas para llevar en el entretiempo, ya sea para ir a la oficina o de comida con unas amigas. Es elegante, tendencia, y con un estampado floral de lo más bonito. Pero no solo eso, Carmen Gimeno la ha combinado con unas bailarinas que este otoño van a ser uno de los calzados estrellas junto a las zapatillas a todo color y las botas biker.

Falda estampada limited edition, de Zara (59,95 euros)

Falda estampada. Zara

Se trata de esta falda midi de Zara de tiro alto confeccionada con tejido en mezcla de algodón con detalle de pliegue en delantero y estampación floral a contraste y cierre en espalda con cremallera metálica.