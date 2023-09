Esta es la capa pija de Zara que Victoria Federica no se quita ni para una tarde de toros en la feria de Guadalajara

La semana de Victoria Federica está siendo frenética. Eventos de influencers, desfiles de MBFW, y toros con sus amigas en la Feria de Guadalajara para ver a Roca Rey. Pero aún no ha terminado aunque sea viernes, porque aún le quedan más desfiles a los que asistir, y además, mañana también estará en el Suavefest de María Pombo. Y entre tanto look en loso últimos días, ya sabemos cuál es la prenda favorita de su armario, y no se quita en los últimos meses, la capa más pija y cayetana de Zara. Se la vimos en verano, en el concierto de Rauw Alejandro y ahora también en una tarde de toros, de Madrid a Guadalajara. Aunque vuelven con cierta asiduidad a la moda, las capas regresan ahora más fuertes que nunca, convirtiéndose en la perfecta prenda de abrigo para looks casuals y de invitada. Y Victoria Federica como gran amante de la moda, lo tiene claro.

Durante las últimas temporadas hemos visto regresar desde corsés y corpiños reformulados en clave cómoda hasta guantes largos que parecían traer consigo el glamour de comienzos del siglo XX. Y ahora también de la capa. Si bien es cierto que las capas regresan con cierta asiduidad a la moda invernal, su aplicación práctica no ha terminado de cuajar en los últimos años, pero esta de Zara ya se ha convertido en la favorita de las chicas más pijas de Madrid como Victoria Federica.

Victoria Federica con una amiga en los toros. @paticabetas

Y mientras esperamos ver su próximo look en MBFW y en el Suavefest de María Pombo, nos quedamos con este look de Victoria Federica con capa de Zara.