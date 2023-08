Esta es la falda de lino midi de rebajas de Zara (por 9 euros) que las chicas de 30 y las mujeres 50+ comparten en su maleta de vacaciones

Pues sí, aún hay fichajes en las rebajas de Zara aunque nosotras andemos locas con la nueva colección. Y ellook de Carmen Gimeno es buen ejemplo de ello y más si es con esta falda de lino de Zara que está de rebajas. Y ahora la influencer 50+ lo ha llevado con camiseta blanca básica por las calles de Bilbao. Que las mujeres de 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Lomana a Carmen Gimeno, Naty Abascal o Pilar de Arce, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y si el otro día fue Carmen Gimeno con un pantalón de lino bordado de Zara, y ahora lo hace con esta falda de lino que no está rebajada pero que es toda la inspiración Dolce&Gabanna que podemos pedir. Porque si los pantalones cargo han sido tendencia todo el invierno, el lino también vienen pisando fuerte este primavera, al igual que las faldas midi como la de Amelia Bono de Zara y Carmen Gimeno con esta falda de Zara. El ejemplo claro que las mujeres de 50 años también puede ser elegantes sin tacones.

Una falda de Zara que las chicas de 20 o 30 años llevan con su top a juego y que las de 50 años como Carmen Gimeno lo hacen con una camiseta blanca básica. Porque las mujeres 50+ siempre apuestan por la comodidad de sus estilismos, y esta falda verde de Zara no puede ser más bonita y combinable para cualquier ocasión del verano.

Carmen Gimeno con falda de rebajas. @carmen_gimeno

Falda midi con lino, de Zara (rebajada a 9,99 euros)

falda lino. Zara

Un falda que necesitamos todas, a cualquier edad, en nuestra maleta de vacaciones para agosto.