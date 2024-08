El vestido de flores de 309€ que Amelia Bono se ha comprado para sobrevivir al calor del sur

Desde siempre, Marbella ha sido una ciudad a la que todos nosotros deseamos viajar en la época de verano. ¿Será porque tiene un encanto natural que nos engancha o porque las celebridades no paran de enseñarnos la ciudad por sus redes sociales? Una de ellas es Amelia Bono, que está pasando unos días relajantes con su círculo más íntimo (y con los mejores looks de esta temporada). Mientras que Paula Echevarría o Susanna Griso disfrutan del concierto de Luis Miguel en Marbella, Amelia Bono está en su mejor momento rodeada de mar y arena. No solamente lo sabemos por la maravilla de rincones a los que se desplaza, sino también por lo bien que le están sentando estas vacaciones. Además de presumir de tipazo con los bikinis en tendencia que mejor sientan o los vestidos que potencian el bronceado, ha metido en su maleta de viaje el clásico vestido socorrido que nunca falla en ninguna ocasión. No nos estamos refiriendo al típico mini vestido negro que todas tenemos en el fondo de armario, sino a los vestidos de estampado floral que más se están llevando estos meses. Lo cierto es que siempre han estado presentes en las tendencias de primavera-verano, pero este año están causando un boom como nunca antes. Sienta bien, alegran los estilismos e iluminan el rostro. Muchas celebridades se han sumado a esta prenda (de nuevo), como Marta Sánchez o Rocío Osorno, y ahora Amelia Bono ha resucitado la necesidad de que volvamos de compras a por los vestidos florales que llevaremos a nuestras vacaciones de verano.

Hablemos del vestido de estampado floral queAmelia Bonoha comprado en Zadig&Voltaire por 309€. Se trata de un diseño de estilo lencero, corte largo y colores veraniegos como son el azul y el blanco (con detalles en verde) y aberturas laterales. Asimismo, está confeccionado con un tejido de lo más ligero y fresquito, perfecto para sobrevivir a las altas temperaturas que están haciendo en toda España. La celebridad lo ha combinado con sandalias planas metalizadas que van a juego con un llamativo brazalete y pendientes discretos en turquesa. Todo el protagonismo se lo ha llevado el vestido de estampado floral, puesto que ha optado por un peinado casual y desenfadado como es un moño bajo.

Amelia Bono con vestido de flores. @ameliabono

Vestido de estampado floral, de Zadig&Voltaire (309 euros)

Vestido de estampado floral. Zadig&Voltaire

Los vestidos de estampado floral están al orden del día. Incluso, podríamos decir que ha quitado el puesto a los vestidos de crochet o de punto que siempre llevamos en la época de verano. Amelia Bono, como buena editora de moda, sabe cuáles son las prendas perfectas para sobrevivir a las altas temperaturas, como este vestido de Zadig&Voltaire.