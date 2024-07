El vestido halter estampado de Violeta Mangriñán que hace 'efecto tipazo', cuesta menos de 50 euros y es de Mango

Si hay algo que siempre esperamos con ansias, es ver cómo Violeta Mangriñán nos sorprende con sus elecciones de moda. Durante sus últimas vacaciones en Formentera, la valenciana ha metido en su maleta, un vestido halter estampado que es tan deslumbrante como asequible. Este vestido no solo resalta su figura, sino que también tiene un precio increíblemente accesible de menos de 50 euros.

Formentera, con sus playas cristalinas y su ambiente relajado, es uno de los escenarios favoritos de celebs e influencers para lucir los mejores looks veraniegos. Violeta Mangriñán ha sabido aprovechar este paraíso para mostrar su impecable sentido de la moda. En esta ocasión, ha elegido un vestido que combina a la perfección con el entorno idílico de la isla.

Vestido halter estampado Siedrés x Mango (49,99 euros)

Vestido halter estampado Mango

El vestido en cuestión forma parte de la colaboración exclusiva entre Mango y la marca turca Siedrés, una combinación que ha dado lugar a una colección vibrante y moderna, ideal para este verano. El vestido halter estampado es una pieza clave de esta colaboración. Confeccionado en un tejido de punto fino, su diseño entallado y estampado floral son perfectos para destacar en cualquier ocasión, ya sea en una cena frente al mar o un paseo por la playa. Además, su diseño largo y entallado, con un escote de pico y tirantes finos, resalta la figura de manera natural, creando un 'efecto tipazo' que no pasa desapercibido.

Los accesorios son siempre esenciales para completar un look, y más en verano, Violeta lo sabe muy bien. Para acompañar su vestido halter, ha elegido un collar delicado de conchas, uno de los diseños estrella de la temporada, que añade un toque relajado sin distraer del vestido. Sus sandalias de tacón transparente no solo son elegantes, sino que también alargan visualmente las piernas, aportando un aire de sofisticación, en definitiva un 10 sobre de 10.

Si ahora te estás preguntando cómo recrear este look tan perfecto para añadir a tu maleta durante tus vacaciones en agosto, toma nota.

Las sandalias de tacón transparente son perfectas, pero si prefieres algo más cómodo, unas también funcionarían. Maquillaje natural: Un maquillaje ligero y natural complementa perfectamente este look veraniego, realzando tu belleza sin sobrecargar el conjunto.

El vestido halter estampado de la colaboración Siedrés x Mango está disponible en las tiendas Mango y en su página web, pero hemos visto que no en todas sus tallas así que si quieres el tuyo mejor que corras, luego no digas que no te avisamos.