El vestido ibicenco que podría llevar la Reina Letizia en su maleta de vacaciones secretas es el que Carmen Lomana lleva con sus sandalias doradas españolas

No hay día que Carmen Lomana no sea toda nuestra inspiración del verano. Si ayer nos enamoraba con el bikini étnico, hoy lo hace con este vestido ibicenco de Charo Ruiz, que es más ibicenco en blanco y azul. Tanto es así, que Beyoncé lució hace unas semanas un diseño de la misma firma español. Sí estamos hablando de Charo Ruiz, la marca por excelencia de los vestidos ibicencos que también ha enamorado a la Reina Letizia. Marbella en el 'place to be' de nuestras celebrities en verano, tenemos muchas pruebas y pocas dudas. Y más si es para una noche de toros. Hablamos de la corrida de los Candiles de Marbella, el Starlite de los toros que no se han querido perder ni Victoria Federica, ni Nuria Roca junto a Juan del Val, Carmen Lomana o Ana Soria para apoyar a su pareja.

Ayer os hablábamos del look de Carmen Lomana en los toros, pero ahora gracias a una publicación de la socialite en su cuenta de Instagram lo podemos ver a la perfección, y además nos ha chivado que es un vestido de Charo Ruiz que ha combinado con sus sandalias doradas de tacón sensato favoritas de cada verano de Isabel Abdo. Y si hablamos de moda y de Ibiza, no podemos hablar de otra firma que de Charo Ruiz. La marca que enamora cada verano a todas las celebrities e influencers, españolas y extranjeras.

El nombre de Charo Ruiz va siempre asociado a la moda ibicenca porque la diseñadora capitanea una de las marcas que mejor refleja qué fue y qué es en la actualidad la moda Adlib. Porque nos transporta a Ibiza y a todo esa moda más boho y hippie, aunque siempre la asociamos al blanco o al negro, en las últimas temporada ha apostado por el color y el estampado, como el vestido que lució la Reina Letizia el pasado verano. Y ahora Carmen Lomana con este vestido de nueva colección.

Vestido largo Omelia, de Charo Ruiz (739 euros)

Vestido Omelia. Charo Ruiz

Un vestido que describen así en la web de la marca: "El vestido Omelia es ideal para esta temporada gracias a su fresca y favorecedora silueta. Elaborado en lino bordado, sus acabados festoneados y paneles emplazados elevan esta estival pieza. La línea de hombros se enmarca por delicados tirantes dobles que ondean a la par que la falda".