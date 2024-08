Ana Soria escoge este vestido de volantes de Mango para la gira de despedida de Enrique Ponce en El Puerto de Santa María

Ana Soria ha encontrado el vestido de volantes que todas las invitadas querrán para la temporada BBC. Enrique Ponce está despidiéndose de su profesión alrededor de España y, esta vez, ha estado en la plaza de toros de El Puerto de Santa María acompañado de su pareja. Tras dicho evento, hemos podido ver a la pareja disfrutar de una velada emocionante y mágica por la ciudad gaditana. Mientras que el torero ha lucido una camisa vaquera combinada con pantalones relajados en blanco, Ana Soria ha acertado con la prenda estrella del verano y se trata de uno de los últimos lanzamientos de Mango. Hablamos de un vestido largo de estampado animal confeccionado con un tejido ligero y fresquito (perfecto para las noches de verano). Cuenta con un sinfín de detalles que lo hacen único, diferente y deseado por todas las invitadas a las bodas, bautizos o comuniones. Lo más destacado del diseño son los volantes, que envuelven tanto el cuerpo del vestido como la zona del escote y las mangas caídas. Este tipo de escote es de los más favoritos, puesto que al dejar a la vista tanto las clavículas como los hombros, favorece la silueta de la mujer. Asimismo, la abertura delantera hace que el modelo tenga un toque más sexy y atrevido. Aunque el patrón del vestido de Ana Soria sea recto y fluido, lo cierto es que realza su abdomen creando un efecto tipazo.

Ana Soria ha combinado este vestido de Mango con el calzado que más estamos llevando durante este verano. Son las sandalias de tacón sensato, aquellas más cómodas (gracias a su altura baja) para ir a trabajar o para eventos de muchas horas por su baja altura. Asimismo, ha optado por un bolso mini en color lavanda, mientras que no ha querido recargar más el look con joyas extravagantes ni llamativas. Solamente ha lucido un collar de cadena fina y varias pulseras discretas. En términos de belleza, ha optado por presumir de media melena desenfadada con ondas deshechas, así como un maquillaje natural y luminoso, perfecto para el verano. No cabe duda de que este look de Ana Soria será todo un ejemplo de que podemos encontrar vestidos de invitadas favorecedores a un precio económico en tiendas low cost, como en Mango.

Ana Soria. Gtres

Vestido de estampado animal, de Mango (90 euros)

Vestido de estampado animal. Mango

