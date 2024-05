El vestido de lentejuelas de Andie MacDowell para su vuelta al Festival de Cannes es pura inspiración para las mujeres de 50 y 60 años

Andie MacDowell vuelve a convertirse en toda una inspiración para las mujeres +50 en el Festival de Cannes. Este sábado 25 de mayo concluye la semana más emocionante de la 77 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, una cita con esta disciplina que reúne a los actores y actrices internacionales en la Riviera Francesa. No cabe duda de que no hemos parado de comentar todos los looks de las invitadas a este acontecimiento, puesto que han marcado tendencia e inspiración. De la misma manera que también nos han dado pistas de las tendencias que veremos en los próximos meses. Como cada año, hemos vuelto a presenciar los estilismos de las famosas que ya son veteranas en el Festival de Cannes. Como Meryl Streep con su fiel estilo elegante y clásico con un vestido largo de efecto satinado muy minimalista o Heidi Klum con un glamuroso vestido en rojo. Asimismo, las españolas también han demostrado el buen estilo con el que contamos en nuestro país. Desde María Pedraza con un vestido de novia de Michael Kors hasta Marta Lozano con un vestido de Redondo Brand en rosa satinado. Pues bien, Andie MacDowell siempre revoluciona la alfombra roja del Festival de Cannes y en esta edición no ha sido para menos. A sus 66 años ha inspirado a todas las mujeres con su vestido largo de lentejuelas y mangas anchas con dos telas largas que ayudan al movimiento del estilismo.

Es cierto que la actriz estadounidense es una referente en el mundo de la moda. Sin embargo, sobre todo es una inspiración gracias a su melena con canas. Andie MacDowell ha dejado claro que evita los tintes para presumir de su maravilloso cabello gris desde el Festival de Cannes 2021. Esta vez, no ha optado por su característica y conocida melena rizada y ha apostado por un sencillo peinado como es suelto y ondulado con raya hacia un lado. Se trata de un hairstyle que ya llevó en la edición pasada con un vestido de tirantes súper ajustado en negro. En definitiva, Andie MacDowell sigue siendo una referencia para las mujeres de 50 y 60 años a la hora de vestir y estilizar los looks, así como la reivindicación de presumir de una melena con canas.

France Cannes 2024 The Most Precious of Cargoes Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Andie MacDowell vuelve a pisar la alfombra roja del Festival de Cannes para inspirar a todas las mujeres de +50 años con este vestido largo de lentejuelas para cualquier evento formal.