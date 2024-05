Así es el espectacular vestido de seda de Redondo Brand con el que Marta Lozano ha regresado al Festival de Cannes

Hemos estado unos días sin ver a las celebridades españolas deslumbrar en la alfombra roja del 77 Festival Internacional de Cine de Cannes, una cita con el cine internacional que reúne en la Riviera Francesa estrellas de esta disciplina hasta el próximo sábado 25 de mayo. Si el otro día Carlota Casiraghi se vestía de novia con un diseño de Chanel o Beatrice Borromeo con el lookde invitada perfecto para este otoño, ahora han llegado de nuevo las famosas españolas para impresionar ante los focos. No cabe duda de que esta es la ocasión perfecta para lucir diseños de Alta Costura de las firmas de lujo más prestigiosas, como ha hecho María Pedrazacon un vestido blanco de Michael Kors. Sin embargo, el Festival de Cannes también es un encuentro con la moda de nuestro país, puesto que muchas celebridades e influencers acuden a dicho acontecimiento de la mano de diseñadores españoles. Entre ellas, encontramos a Marta Lozano, una de las creadoras de contenido más reconocidas de España que cada año visita el Festival de Cannes con un look de diseñador español impresionante. En los últimos años, ha lucido vestidos de Vicky Martín Berrocal o Lorenzo Caprile. No obstante, en esta edición ha decidido confiar en Redondo Brand con un vestido y una capa confeccionados en doble raso de seda en color rosa empolvado. La pieza está compuesta por un vestido columna y estola suspendida sobre los brazos con gran cola. Sin ninguna duda, Marta Lozano ha vuelto a sorprender un año más, pero esta vez en un momento más mágico tras ser mamá.

Llevamos una temporada de looks de alfombra roja muy potentes. Recordemos que venimos de la Met Gala 2024, el evento de moda más importante del año en el que hemos presenciado vestidos de fantasía donde Zendaya o Elsa Pataky se han convertido en las mejores vestidas de la noche. Y es que el arranque del Festival de Cannes no ha sido para menos con los estilismos de las españolas. Desde Ester Expósitocon el polémico vestido de Givenchy de la colección otoño-invierno 2024 hasta Hiba Abouk con un impresionante vestido con cola de tul de Giambattista Valli. En definitiva, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que las celebridades de nuestro país han demostrado y derrochado estilo sobre la red carpet.

Marta Lozano en el Festival de Cannes. Gtres

El 77 Festival Internacional de Cine de Cannes nos está dejando looksde invitada sobre la alfombra roja con los que nos podemos inspirar para nuestras próximas bodas. Las celebridades españolas no han dudado en convertirse en una de las mejores vestidas de la gala con vestidos de diseñador.