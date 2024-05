El look de María Pedraza en el Festival de Cannes es inspiración hasta para una novia sexy con toque 'coquette'

Séptimo día del 77 Festival Internacional de Cine de Cannes, una cita imprescindible para amantes del Séptimo Arte que, hasta el próximo sábado 25, y que reúne en la Riviera Francesa a decenas de estrellas de cine internacionales. Esta noche se despliega la primera alfombra roja, sobre la que desfilarán vestidazos de Alta Costura y otros look de invitada inolvidables, pero ya hay una intérprete que se ha ganado su puesto en la historia del festival gracias al estilismo que ha escogido para llegar a Cannes, en concreto al hotel más famoso de todos. Bien es cierto que el Festival de Cannes tiene el enfoque en el mundo de la cinematografía, pero el campo de la moda y el estilo también es uno de los más importantes. No cabe duda de que muchos de nosotros no nos perdemos la alfombra roja del Festival de Cannes, donde los actores y actrices internacionales (y también, los influencers) presumen de su look de gala glamuroso. Si por la mañana era Demi Moore con un vestido de lunares con ese estampado que nos recuerda tanto a España, aunque todos los focos se los ha llevado de nuevo su perrita, por la noche todos los flashes fueron para Bella Hadid y su vestido completamente transparente y nuestra María Pedraza que podía ir vestida de novia moderna.

Un todo al blanco de María Pedraza de lo más novia, con un vestido de Michael Kors de silueta sirena, con tirantes anchos y cuello redondo, que ha combinado con un 'beauty look' de Kiko Milano con semirecogido de lo más tendencia con un maxi lazo blanco de lo más 'coquette'. A los looks de alfombra roja más internacionales como Heidi Klum, Jane Fonda, Helena Christensen, Meryl Streep, Naomi Campbell, Anya Taylor Joy, Elsa Pataky y Chris Hemsworth, sumamos en esta nueva semana el de Demi Moore con vestido de lunares a sus 61 años. Demi Moore eligió el domingo por la noche con un escultural vestido de Schiaparelli que pertenece a la colección alta costura primavera-verano 2024.

Una María Pedaza que no dejó nada a la imaginación en el séptimo día de la alfombra roja de Cannes. Pendientes nos quedamos de ver que nos depara este octavo día del Festival de Cannes.