Nos vamos directas a Primark a por el top que grita verano de Amelia Bono para llevar con jeans campana y sandalias de cuña

Amelia Bono es la reina de los jeans, no tenemos ninguna duda, y ahora nos lo ha vuelto a demostrar con estos de vaqueros y jersey a todo color de nueva colección de Primark. Porque mientras seguimos de resaca repasando todos el look de flamenca de Penélope Cruz o el vestido de Victoria Federica en los toros, o del look de Mango de Alba Díaz o el vestido de Sara Carbonero, ha llegado Amelia Bono con total look denim de Primark para dejarnos esa inspiración diaria que necesitamos para nuestros outfits de primavera. Porque la hija de José Bono es experta en dejarnos todos esos estilismos más casuals del día a día, aunque cuando lo hace con los de fiesta también triunfa. Por algo es una de las mujeres mejor vestidas del panorama español. A Amelia Bono le encanta la moda y seguir las tendencias, por eso sabe que el denim es el tejido que más triunfa esta temporada y nos lo ha demostrado con este look para terminar la semana.

Porque si el conjunto más pijo de la primavera ha llegado a Zara, también los conjuntos denim que nos harán caer rendidas a esta tendencia en los próximos meses. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París. Después llegaron las pasarelas de firmas como Blumarine, Fendace o Missoni para poner el foco en las opciones denim más Y2k, ahora son las mujeres que más saben de moda las que lo llevan en todos sus looks de calle ya sea con faldas vaqueras, o los jeans campana con los que queremos llevar este jersey de Primark de Amelia Bono.

Un jersey a todo color de Primark que además de ser precioso, es perfecto para llevar ya en este mes de mayo para los días poco caluroso, como hoy en Madrid, porque además resalta el primer bronceado de la temporada como ha demostrado Amelia Bono.