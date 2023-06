Este es el vestido asimétrico de rebajas de Zara que las mujeres 50+ del norte de España van a querer llevar con pantalones

Si hay una prenda estrella del verano, y más con esta ola de calor, esa es el vestido de estilo caftán. No solo por lo bien que sienta a cualquier edad, si no por sus múltiples posibilidades. Con una solo prenda tiendes multitud de opciones, desde llevarla normal a modo de vestido, de blusa largar con pantalones debajo o a modo de caftán con los botones abiertos, camiseta y vaqueros. Y para empezar el miércoles nuestra influencer más 50 favorita nos ha dado buen ejemplo de ello, como no, estamos hablando de Carmen Gimeno y sus estilismos más casuals combinados con zapatillas y en este caso con las míticas sandalias planas de cuerda para este vestido asimétrico de rebajas de Zara.

El caftán más cómodo, práctico y atemporal de todos, sí estamos hablando del vestido camisero. Cada año el vestido camisero regresa, actualizando sus medidas, estampados y colores. El vestido asimétrico de Zara es por definición, de todas las tipologías de vestidos, el más cómodo de todos. Su carácter desenfadado lo hace perfecto para la temporada más cálida del añoyCarmen Gimeno nos ha dado el ejemplo perfecto para llevarlo con pantalones ella que vive en Bilbao, porque nosotras en Madrid lo tenemos más difícil. Eso sí, con unas bermudas o shorts vaqueros si que sería más factible. Porque no solo Vicky Martín Berrocal apuesta por el caftán para la playa, Carmen Gimeno también por este de Zara de rebajas que aún está disponible.

Kaftán asimétrico estampado, de Zara (rebajado a 22,99 euros)

Caftán asimétrico. Zara

Una opción perfecta la que nos da Carmen Gimeno para llevar el caftán también a la ciudad y no solo a la playa y la piscina. Con este estilismo puedes ir directamente a la oficina.