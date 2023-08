El vestido midi y mangas abullonadas de Sassa de Osma es todo lo que necesitas para este otoño

Sassa de Osma es la reina de la elegancia y el saber estar. Con un estilo inconfundible, Sassa de Osma es toda una referencia para todas aquellas amantes de la moda que buscan en ella looks muy acertados, sofisticados y sencillos, basados, sobre todo, en prendas básicas de fondo de armario que combina con accesorios que elevan el look. La celebritie es una gran amante de los vestidos, y es que en numerosas ocasiones la hemos visto lucir los más elegantes tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, como este vestido midi que Sassa de Osma llevó durante sus vacaciones en junio, un modelo 'made in Spain' en verde y beige con mangas abullonadas que combinó con unas Mary Jane también en verde, una combinación muy acertada que sigue la línea mediterránea. Otra de las prendas a las que Sassa de Osma recurre mucho son las faldas midi, como esta falda midi que Sassa de Osma lució con una camisa de lino a juego, una opción perfecta para un paseo al lado del mar y que conjuntó con un bolso verde oscuro. Ella es una gran amante de las prendas de lino, pues la hemos visto lucir este tejido en numerosas ocasiones, desde en shorts hasta en conjuntos de pantalón con chaqueta, en la mayoría de ocasiones en blanco. Para esta ocasión, Sassa de Osma vuelve a sorprendernos con un vestido midi con mangas abullonadas y ceñido al cuerpo en múltiples colores, entre los que destaca el azul, el celeste, el rosa y el amarillo, tonos que favorecen a las chicas morenas y que aportan ese toque de color necesario tras las vacaciones de verano, animándonos con la vuelta a la rutina.

Los vestidos midi son una opción perfecta para todo tipo de ocasiones, siendo una de las prendas más recurrentes por todas las chicas que siguen la moda y las tendencias actualmente. Al igual que este verano los vestidos flúor se llevan mucho, como este vestido flúor de Paula Echevarría que lució hace unos días para una cena muy especial, en tonos anaranjados y rosas terminado en flecos, este otoño parece que los tonos se vuelven más tenues, pero sin dejar de ser una explosión de color, como este vestido de Sassa de Osma que luce el día de hoy. Un vestido midi de cuello cerrado, mangas muy abullonadas y falda de pisos. Se trata de un vestido muy en elegante, clásico y atemporal que podemos usar tanto para una ocasión más especial con tacones y bolso mini mostaza, como ella ha hecho, hasta para crear looksde oficina con unas sandalias de tacón medio y un bolso maxi en el que meter todo lo imprescindible. Sin duda, un acierto absoluto.

Vestido Ikat, de Philippa 1970 (140,00€)

Vestido Ikat Philippa 1970

Este vestido es todo lo que necesitas para la vuelta a la oficina.