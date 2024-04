La prima de Victoria Federica se ha convertido en la invitada más original de la boda de Almeida y Teresa Urquijo con un vestido hecho por ella

Seguimos de resaca de la boda de la boda de Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida, no lo vamos a negar. Aunque pensábamos que hoy el enlace ya no nos iba a dar para más comentarios estilísticos, Victoria Federica ha hecho que volvamos a hablar de ella. Y más concretamente del look de su prima Mónica que ha lucido de su propia marca. Mónica lució un conjunto de su propia firma, MOC, formado por una falda y un top de estampado floral y una especie de jersey semitransparente de color verde que le ha hecho convertirse en la invitada más original de dicha boda. Mientras que Victoria Federica optó por un vestido de Himba, la marca de sus amigos Tomás Páramo y María García de Jaime. La influencer llegó a la parroquia del brazo de su hermano Froilán con este vestido, pero sin pendientes, pero si salió de la iglesia con ellos. Lo que nos hace pensar que llegaban tarde, como parecía explicarle a Almeida, Victoria Federica a su llegada. Recordamos que el viernes por la noche estuvo de fiesta para celebrar la final de la edición de 'El Desafió', ella está grabando la próxima que veremos, y también en el cumpleaños de Lola Lolita.

Pero volviendo al estilismo de su prima Mónica, que se ha convertido en la invitada más original de la boda de Almeida, con este estilismo hecho por ella misma. Un jersey de tul verde de cuello alto, que combinó con un vestido con estampado clásico de su firma, con un broche que seguro que era de la familia, y con unas sandalias de tacón grueso, también en verde, pero de terciopelo como las de Victoria Federica que en su caso tenían plataforma. Victoria Federica ha apostado por la marca española Himba Collection, para su looks de invitada. Un diseño estampado que ha completado con un bolso y tacones a juego con detalles burdeos.

La prima de Victoria Federica en la boda de Almeida. @vicmabor

Un vestido con estampado floral, con un corsé combinado con una falda y el broche en cuestión del que hablamos. También ha combinado con un trozo de tela verde a modo de coletero en su peinado. Un estilismo de lo más original en la boda tan clásica de Almeida.