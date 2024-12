El vestido de punto más sexy (y rebajado) de Sara Carbonero se lleva con botas cowboy este mes de diciembre

Sara Carbonero tiene claro que los vestidos de punto son para diciembre. Si el otro día lo hacía con uno a todo color, hoy es el turno de un vestido de punto marrón de lo más sexy que ha combinado con botas cowboy. Y entre ellos, este abrigo de doble faz de Sara Carbonero, que además, ahora está rebajado. Pero lo que está claro, es que ni en fin de semana Sara Carbonero deja de marcar tendencia y lo ha vuelto a hacer con un look casual, con ese toque boho que tanto nos gusta y un abrigo de lo más calentito de su marca. Y ella lo ha combinado con vestido de punto con abertura en la pierna, y botas cowboy para seguir con su estilo boho.

Por eso, Sara Carbonero nos ha dejado claro que los vestidos de punto van a ser sus uniformes de invierno. Si hay algo que debemos agradecerle al invierno, es la posibilidad de llenar nuestro armario de piezas que sean tan cálidas como versátiles, y los vestidos de punto son la joya de la corona. Cómodos, favorecedores y fáciles de combinar, son ese comodín que no solo resuelve el temido qué me pongo, sino que también añade un aire sofisticado y relajado a cualquier look. Que el vestido de punto está de moda este otoño es algo innegable, pero las pasarelas han probado que no hablamos de un único tipo, sino de un amplio abanico de opciones. Por ejemplo, Bottega Veneta y Gucci lo proponen en clave mini y de punto grueso, otras muchas, como Blumarine, eligen el punto fino creando un naked dress de invierno, mientras que Chloé o Fendi optan por las versiones largas en tonalidades lisas y neutras.

Vestido punto canalé abertura de Slowlove (rebajado a 55,99 euros)

Vestido punto. Slowlove

Se trata de este vestido marrón de punto canalé con abertura en hilatura sostenible, escote olla y manga larga.