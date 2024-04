Los vestidos ‘babydoll’ son la última tendencia y este abril los llevaremos con Mary Janes doradas

Si nos paramos a pensar, hay prendas que sí o sí son un básico de fondo de armario ideales para crear un sinfín de looks muy diferentes y vestir durante los meses que dura cada temporada. Se trata del clásico concepto de 'armario cápsula'. Prendas ideales para la primavera como las gabardinas beige, las camisas blancas de lino o las tan icónicas (y elegantes) bailarinas. Estas son sencillas, básicas y clásicas con las que, a partir de ellas, podemos crear looks diferentes combinándolas con otras prendas en tendencia. Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos podemos percatar de aquellas tendencias que sí o sí se abrirán un hueco en nuestro armario. Tendencias que van desde las más clásicas como las bailarinas doradas tipo Mary Jane, pasando por las bailarinas 'mesh' (solo aptas para las chicas que les guste jugar con la moda) , hasta los tank tops, y las mini faldas globo. En este sentido, este tipo de prendas están arrasando entre todas las amantes de la moda, y es que hasta María Fernández-Rubíes ha caído rendida ante ellas llevándola a la Semana de la Moda de Milán. Sin embargo, los vestidos que siguen este bajo de globo están triunfando y, por tanto, no dejaremos de usarlo esta primavera y verano con bailarinas o deportivas. Son los llamados vestidos 'babydoll'.

¿Cómo es el vestido 'babydoll'? Siguiendo con la tendencia más viralizada del momento, la tendencia 'coquette', este tipo de vestidos nos recuerda a los vestidos de niña pequeña. Son piezas muy cortitas, de tirantes y muy abullonadas, lo que lo hace una pieza un tanto infantil, dulce y original. Las chicas portuguesas ya están vistiendo con estos vestidos 'babydoll' y seguramente nuestras influencers favoritas españolas comenzarán a llevarlo en las próximas semanas, ya que en tiendas podemos encontrar un sinfín de vestidos con este diseño. Desde en vestidos lisos pasando por aquellos de estampados de lunares (ideales para la Feria de Abril) y hasta los de rayas celestes y blancas, los cuales evocan a las clásicas camisas de oficina. Sin más que añadir, te enseñamos algunos de los vestidos 'babydoll' que podemos encontrar ya en tiendas y que, posiblemente, no dejaremos de ver en las calles de nuestras ciudades a muchas chicas que los llevarán con Mary Janes doradas (o sandalias).

Vestido volumen estampado, de Zara (39,95 euros)

Vestido volumen estampado Zara

Vestido pichi botones joya, de Zara (29,95 euros)

Vestido pichi botones Zara

Vestido mini globo, de Zara (39,95 euros)

Vestido mini globo Zara

Vestido corto lunares, de Stradivarius (15,59 euros)

Vestido corto lunares Stradivarius

Vestido corto rayas, de Stradivarius (25,99 euros)

Vestido corto rayas Stradivarius

Estos son algunos de los vestidos en tendencia llamados 'babydoll' que están arrasando entre nuestras influencers favoritas como Rocío Osorno, María Segarra u otras chicas que arrasan en Instagram.